Diez gobernadores abrieron las sesiones: qué dijeron de Alberto Fernández, los incendios y los mapuches

Una decena de gobernadores -además del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta- abrieron este martes las sesiones ordinarias de sus legislaturas. Hubo apoyos explícitos a Alberto Fernández en Tucumán y Formosa y críticas al Presidente en Corrientes . En Neuquén y Río Negro se destacaron las referencias a los conflictos con los mapuches.

En Tucumán, Osvaldo Jaldo destacó la figura de Fernández y reiteró su apoyo a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Si eso no sucede, no hay dudas de que vamos a caer en un default”. También se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania por el efecto que podría tener en la economía tucumana, en especial en la exportación de cítricos. Llamó a “extremar las instancias de diálogo”.

Uno de los párrafos más salientes fue el pedido a la Corte Suprema de Justicia provincial, para que se defina sobre la ley de narcomenudeo, que fue suspendida. La reclamó “a los efectos de profundizar nuestro accionar y lucha contra este flagelo”.

Jorge Capitanich, en Chaco, resaltó que “por primera vez en 70 años” la provincia logra un “resultado fiscal primario y financiero en perspectiva durante el período 2019-2023, con un fondo de estabilización fiscal sostenible en el tiempo, dando proyección y previsibilidad”. En esa línea, anunció $250.000 millones para obras -con “distintas fuentes de financiamiento”- que generarán unos “20.000 empleos en forma permanente durante los próximos 22 meses”, precisó.

El Gobernador insistió con la necesidad de una reforma constitucional y cuestionó a la oposición por la falta de acompañamiento. “Nos preocupa la falta de diálogo y de debate público. Nos preocupa que muchos prefieran el ataque artero e irracional, la ofensa y la calumnia, anteponiendo, muchas veces, intereses personales por sobre necesidades colectivas de nuestra provincia. Es aquí, es este lugar, el lugar para debatir”. Otra reforma que planteó fue la de las empresas públicas con “cláusula de no privatización” entre otros aspectos.

Capitanich prometió una fuerte inversión en obra pública.

En Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella adelantó que presentará un proyecto para aumentar los aportes patronales a la obra social provincial para que hagan una contribución especial quienes ganan igual o más que él . Repasó que los “recursos no alcanzan” y que por eso debe apelar a medidas especiales.

Reivindicó los acuerdos salariales con los sindicatos estatales y aseguró que su gestión cumple con la “promesa y decisión política de recuperar el salario de las y los servidores públicos”.

En Corrientes, Gustavo Váldes aprovechó la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias para recordarle al presidente Fernández: “La Argentina somos todos”. Y agregó: “Ahora que los propios le retacean el apoyo para los temas de interés nacional, los correntinos no nos vamos a borrar siempre que hay un plan razonable y se nos explique en detalle el acuerdo con el FMI”.

En su discurso -en el que repasó los daños dejados por los incendios y confió en una recuperación con un plan de trabajo que articule medidas entre los distintos sectores- afirmó que si la provincia tiene “paz política y paz social” es porque “durante 20 años nos ocupamos de los problemas de la gente”.

“Nosotros tenemos un plan”, añadió y definió al programa Estratégico Participativo Corrientes 2030 como “un norte, una guía y un compromiso”. Y advirtió: “No podemos, por ejemplo, manejar la macroeconomía. No podemos controlar la emisión monetaria. No nos corresponde negociar con el Fondo y otros organismos crediticios. No podemos decidir sobre las Reservas del Banco Central, tampoco sobre los impuestos nacionales o el tipo de cambio. No establecemos los alineamientos internacionales”.

En Santa Cruz, Alicia Kirchner anunció un aumento del 15% para los empleados públicos a cuenta de lo que resulten las paritarias. Subrayó que el “eje” de su gestión es, “en definitiva, el desarrollo humano y para ello construiremos todas las alianzas y el fortalecimiento del Estado que sea necesario”

“Debemos trabajar conjuntamente para deconstruir el imaginario hegemónico instituido desde la matriz productiva del extractivismo, ampliando y diversificando nuestra base productiva con la generación de valor agregado, permitiendo una mejor distribución de la renta y el acceso a derechos”, afirmó en relación al perfil productivo santacruceño.

También Gildo Insfrán inauguró el año legislativo en Formosa. En su discurso defendió la estrategia nacional y provincial aplicada durante la cuarentena dura del Covid-19 y criticó “la fenomenal deuda externa tomada por el gobierno de Macri, que benefició a unos pocos, perjudicando a todos los argentinos”.

“Abogamos por el desendeudamiento del país en el marco de una renegociación con el FMI que no debe poner en riesgo el crecimiento de la Nación ni generar más sufrimiento al pueblo argentino”, acotó. Destacó las “numerosas medidas de apoyo a la economía local y al sostenimiento del empleo” y el uso de fondos públicos para sostener la tarifa social eléctrica de 65.000 familias. Anunció la creación del Fondo de Garantía de la Provincia por $500 millones. “El modelo formoseño, ratificado por el voto popular, nos guía para seguir haciendo realidad todos nuestros sueños y proyectos. Los vamos a cumplir porque tenemos la convicción, la voluntad y la capacidad que hacen falta”, resumió.

Ante su Legislatura, el neuquino Omar Gutiérrez aseguró que esta es una de las provincias que “más rápidamente” se repone desde el inicio de la pandemia. Se refirió al trabajo para desarrollar yacimientos convencionales y no convencionales de hidrocarburos, junto a la Nación e YPF y al programa Ympulso, con créditos por $2000 millones y tasas subsidiadas, principalmente para Pymes.

"No a la guerra" decía el cartel en el escritorio de la ríonegrina Arabela Carreras.

Gutiérrez subrayó la importancia del relevamiento de las comunidades mapuche en el territorio provincial y abogó porque se avance en reforma procesal civil que ya se debate en la Legislatura.

Arabella Carreras, mandataria de Río Negro, tuvo un cartel de “no a la guerra” en el escritorio donde habló. Adelantó el envío de un proyecto de ley para la explotación de hidrógeno verde “a gran escala” y agradeció el trabajo conjunto con Nación. Con todo, celebró un detalle incómodo para la Casa Rosada: “Las calificadoras de riesgo ya nos evalúan por fuera de la dinámica de la Argentina. Nuestro plan de pago de deuda pública provincial y municipal sigue estrictamente los plazos estipulados” .

También señaló que ingresará una iniciativa para la regularización de tierras fiscales para quienes habitan lugares “de manera pacífica”. En lo que respecta a las comunidades originarias, indicó que para tramitar los títulos de propiedad comunitaria crearán una dirección de Pueblos Originarios.

Sergio Ziliotto, en La Pampa, anunció la construcción de 1.000 viviendas, créditos por $2.500 millones a través del Banco de La Pampa y créditos hipotecarios para la clase media. “De la misma manera que el ¨Presidente de la nación plantea que la Argentina sólo saldrá adelante con la ayuda de todos los argentinos, La Pampa nos necesita a todos nosotros para desarrollarse definitivamente”, refirió.