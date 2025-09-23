Diputados | Avanzan los pedidos para interpelar a Karina Milei, Guillermo Francos y el ministro Mario Lugones

Mientras la Justicia avanza en la investigación sobre el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en la Cámara de Diputados la oposición avanzó en una serie de dictámenes para interpelar, en el recinto, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones.

Las interpelaciones aún no tienen fecha por cuanto los dictámenes, que se aprobaron en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, todavía deben sortear la aprobación del pleno del cuerpo. De todas maneras, los opositores no se hacen demasiadas ilusiones; salvo Francos –quien ya anticipó que estaría dispuesto a concurrir a dar explicaciones-, tanto la hermana del presidente como Lugones se han mostrado renuentes a asistir al Congreso y difícilmente lo hagan ante una eventual nueva citación.

El escándalo en el seno de la Andis estalló hace un mes con la difusión de audios atribuidos al extitular de la Andis Diego Spagnuolo, amigo y abogado personal del presidente Javier Milei; en esas conversaciones clandestinas Spagnuolo describía una estructura de sobornos montada en su cartera para las compras de medicamentos. El entonces funcionario relataba que un porcentaje del dinero recaudado iba a parar a Karina Milei y su principal asesor, Eduardo “Lule” Menem.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023

Impulsora de una de las interpelaciones, la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) advirtió sobre los contratos millonarios que firmaron distintas dependencias del Estado con la droguería Suizo Argentina –que está bajo la lupa de la Justicia- y enfatizó que Karina Milei, si bien no reviste formalmente el cargo de ministra, es pasible de ser sometida a una interpelación del Congreso en función del artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados.

Por otra parte, Selva cuestionó la decisión del Gobierno de suspender la aplicación de la ley de emergencia en los servicios de discapacidad hasta tanto el Congreso defina qué fuentes de financiamiento solventarán las erogaciones que prevé la norma. “Esto es de una gravedad institucional sin precedentes y es totalmente inconstitucional”, planteó la diputada peronista.

En el mismo sentido se expresó Juan Manuel López (Coalición Cívica) autor de uno de los dictámenes de interpelación. En él propone interpelar a Francos y al ministro Lugones, no así a Karina Milei. En su iniciativa le reprochó al jefe de Gabinete por la suspensión “ilegal” de la ley de emergencia en los servicios de discapacidad, decisión que motivó otros tres pedidos de interpelación presentados por Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coherencia para promover la moción de censura del funcionario.

Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica fabian-marelli-11419

“Yo llamo a la reflexión al oficialismo: la suspensión de la ley coloca al Poder Ejecutivo al borde del delito. Ya hay mociones de censura presentadas. Espero que la Corte Suprema ponga orden antes de que lo haga el Congreso. Esto es muy grave”, sentenció López.

En representación de Encuentro Federal, la diputada nacional Margarita Stolbizer señaló que “el oficialismo debería desdramatizar un pedido de interpelaciones”, y aseveró que hay “hechos que comprometen al más alto nivel de este gobierno vinculados a corrupción”. “No escondan la basura debajo de la alfombra, vengan a dar la cara”, enfatizó.

Exintengrante de La Libertad Avanza, hoy en el bloque Coherencia, la diputada nacional Marcela Pagano pidió “sostener la independencia del Congreso”, y anticipó que desde su bancada “por supuesto vamos a acompañar la citación de la secretaria general de Presidencia”. “Vamos a apoyar, vamos a acompañar y que en el recinto se puedan acelerar las respuestas”, concluyó.