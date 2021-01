Juntos por el Cambio insistió en que el ministro de Salud, Ginés González García, debe asistir al Congreso a informar el estado del plan de vacunación y negociaciones entre el Gobierno y los laboratorios Fuente: Archivo

La oposición rechazó asistir a una reunión con el Ministro de Salud, Ginés González García, para discutir el proceso de vacunación y el plan sanitario frente a la pandemia. Los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) insisten en que González García debe presentarse en el Congreso, frente a todos los legisladores, y no ante un grupo reducido.

Al encuentro habían sido convocados unos pocos diputados de JxC; entre ellos, las autoridades que integran la Comisión de Acción Social y Salud Pública. "El ministro se debe sentarse, con un diálogo llano y profesional, a explicarle lo que está pasando a los 115 diputados que conformamos la coalición", dijo a LA NACION Carmen Polledo, vicepresidenta de la Comisión.

"Debería ser algo normal que un ministro, en semejante contexto, informe al Congreso. Es realmente incomprensible que no haya aparecido. Es parte de la tarea legislativa y hace a la relación sana entre poderes", agregó Polledo, tras indicar que González García no asiste a la Cámara baja desde el 1 de abril, ni tampoco lo hizo ningún integrante de su equipo.

La diputada opositora insistió en que el bloque de JxC tiene "muchos interrogantes" respecto de la vacunación y la negociación del Gobierno con los laboratorios: "Necesitamos información porque está en juego la salud de los argentinos. Queremos saber qué está pasando, dónde estamos parados, con qué laboratorios están trabajando. Confiamos en la Anmat [Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología] y en la Conaid [Comisión Nacional de Inmunización], pero nos sigue faltando información".

Además, Polledo afirmó que el interbloque opositor ha presentado 39 pedidos de informe en el marco de la pandemia, entre los que se incluye un pedido de juicio político al ministro de Salud. "Nadie los leyó, ni los contestó. Es muy difícil trabajar así, cuando no tenés del otro lado un ida y vuelta", manifestó.

"Show mediático"

Ante las acusaciones, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos), indicó que JxC busca un "show mediático, en vez de sacarse dudas sobre la vacuna". En declaraciones radiales, Yedlin se explayó: "En diciembre Juntos por el Cambio nos pide una reunión oficial con el ministro sobre el tema de la vacuna, era la época cuando había surgido el inconveniente con Pfizer. Ellos querían tener una idea sobre esto pero la verdad es que en medio de este fin de año complicado, con todo el trabajo que tuvo el Ministerio de Salud, se postergó, y finalmente conseguí que se realizara el 13 de enero".

"Se iba a hacer en el despacho del ministro pero (los diputados de JxC) no pudieron ir y se pasó del 13 al 19 de este mes, pero resulta que ayer me llaman y me dicen que no van a ir. Esto se produce porque lo que pretenden no es la reunión, sino un show mediático para que el ministro vaya y explique, y estén los medios", indicó.

Polledo fue contundente con la respuesta a Yedlin: "Esto no es un show mediático. Es una decisión responsable de un interbloque, que lo que busca es tener información. Tenemos actitud de acompañamiento, pero el nivel de idas y vueltas del Gobierno es muy complicado".

"Esto es tan sencillo como la necesidad de que la sociedad escuche a nuestro referente en Salud. Para que la gente se vacune, necesitás transmitir confianza. Si no tenés un porcentaje alto de la población vacunada, no se produce el efecto rebaño. Necesitamos certezas", concluyó la diputada.

Esta mañana, en diálogo con AM 750, Yedlin apuntó contra los diputados de JxC, al indicar que "lo que pretenden no es la reunión, sino un show mediático para que el Ministro vaya y explique, y estén en los medios". Ante el anuncio de que los legisladores no asistirán, el diputado oficialista ratificó que "la información va a estar disponible, la reunión se va a hacer igual, y van a asistir otros diputados de otros bloques".

"Es muy difícil con esta oposición que está en contra de todo, de la vacuna, a favor del dióxido de cloro. Es muy difícil dejar conforme a todo el mundo, pero la responsabilidad del Gobierno, y la nuestra, es despejar las dudas y lo vamos a hacer", disparó Yedlin, y añadió: "Si es necesario, vamos a hacer otra reunión específica para JxC".

Sin embargo, la oposición no negociará recibir a González García en una mesa chica. "Hay que tener el ejercicio democrático de que los ministros vengan al Congreso a dar explicaciones. Tiene que ver con que la información sea pública y cada uno saque sus conclusiones. No podemos intermediar nosotros esa información, tras una reunión privada, cuando la sociedad está expectante", expresó el diputado nacional Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, en diálogo con LA NACION.

López explicó que los dichos de este lunes de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti -quien dio marcha atrás en su idea de diferir la segunda dosis de vacuna rusa- terminaron por definir el rechazo del interbloque a la reunión. "Habíamos hecho un pedido de audiencia, pero es importante que las explicaciones que haga el Ministro sean públicas".

"Quisieron aprovechar esto políticamente. Lo que buscan es poder decir que recibieron a la oposición y ya está, pero no puede explicar todo esto a tres personas. No podemos seguir así. [González García] Tiene que ir al recinto. Es lo que se hace en cualquier país serio", remarcó otro legislador del bloque.

