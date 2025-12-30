Cuánto cobra de sueldo el presidente de la Nación

El sueldo del presidente Javier Milei permanece sin cambios desde diciembre de 2023, al igual que el resto de su Gabinete.

Si bien el primer mandatario firmará hoy un decreto que recompone los haberes de sus funcionarios, ante el retraso acumulado por la inflación de los últimos dos años, el sueldo del ejecutivo se mantendrá sin cambios.

De esta forma, se define el nuevo esquema de ingresos para ministros y secretarios, con el fin de equilibrar las cuentas de los funcionarios y garantizar la permanencia de los equipos técnicos en sus cargos actuales.

¿Cuál es el monto mensual que percibe el Presidente?

El Presidente de la Nación percibe un total de $4.066.018 por mes, una cifra que se mantiene sin cambios desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023. Tras la publicación de una nota de LA NACION, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, aclaró la situación del titular del Ejecutivo ante las versiones de un posible aumento y escribió: “Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida.”

Manuel Adorni tras el aumento de sueldos de los funcionarios (Fuente: @madorni)

En la misma línea, Javier Milei reforzó su postura en respuesta a la publicación de Adorni. “PERIODISMO. Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo. El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros. Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios. Fin”.

El posteo de Javier Milei ante los rumores de un incremento salarial (Fuente: @JMilei)

Horas antes de las publicaciones de ambos funcionarios, una fuente de la Casa Rosada informó inicialmente a este medio, que el decreto incluía al presidente.

El texto final de actualización de haberes del Gabinete, ratifica que el incremento solo alcanza a los cargos jerárquicos por debajo de la figura presidencial. La administración central busca separar la situación del jefe de Estado de la recomposición técnica necesaria para el resto del equipo de gobierno.

Cuánto ganan los funcionarios

Desde la asunción de Javier Milei, los sueldos de los funcionarios se mantienen congelados. Según información de la página oficial del Gobierno previo al ajuste, la vicepresidenta percibe $3.764.820, los ministros cuentan con una remuneración de $3.584.006, los secretarios de Estado, reciben un monto que llega a $3.282.709, los subsecretarios cierran la escala superior con un ingreso de $2.981.513. La desactualización de estos números alcanza el 60% en términos de poder adquisitivo si se toma como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

El oficialismo enfrenta una competencia desigual con las empresas privadas para conservar a sus directores y secretarios. “En el sector privado son mejores sueldos y no tienen la presión de la función pública y las responsabilidades que eso genera”, afirmaron fuentes gubernamentales a LA NACION.

El haber bruto del primer mandatario alcanza los $4.066.018 y queda fuera de la actualización salarial por disposición oficial. Presidencia

El incremento previsto sigue la línea de las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público negociadas por el gremio UPCN. Estos acuerdos registraron una suba del 9,68% entre junio y el final del año. Sin embargo, pese a los incrementos, los sueldos quedarían “un 30% por debajo de la inflación”, agregaron las fuentes consultadas.

Los senadores nacionales perciben un bruto de $9,5 millones. En la Cámara de Diputados, los legisladores reciben $7 millones de pesos, cifra que representa cerca de $4 millones en el cálculo neto, valores que superan los ingresos de los ministros del Ejecutivo. El Poder Judicial también muestra números superiores, ya que un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con un sueldo básico de $9.095.772 según el informe de la escala vigente desde noviembre de 2025.

En la Cámara de Diputados, los legisladores reciben $7 millones de pesos, cifra que representa cerca de $4 millones en el cálculo neto Nicolás Suarez

El Gobierno nacional observa con atención este desnivel interno mientras el salario promedio en la Argentina se sitúa en $1.483.740 según el índice de Interbanking. El salario mínimo vital y móvil alcanzó los $334.800 en diciembre y subirá a $341.000 en enero. La Casa Rosada postergó la actualización salarial de los funcionarios durante el año electoral para evitar el impacto político de la medida. Tras el cierre del calendario de comicios, el Ejecutivo decide avanzar con la firma del decreto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Devanna.