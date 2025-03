Diputados: la polémica con Manes impactó en la oposición e intenta cerrar filas para avanzar en la investigación del caso $LIBRA

Facundo Manes salió el sábado a la noche del Congreso acompañado por un variado grupo de legisladores que, en señal de solidaridad, lo escoltaron hacia su auto tras su cruce con Santiago Caputo. Fue una escena atípica en momentos de alta fragmentación política donde prima la crispación. Sin embargo, no pasó desapercibida para un sector de la oposición que vio en este fugaz chispazo la posibilidad de cerrar filas con otros bloques críticos para acorralar al Gobierno y avanzar con la investigación del caso $LIBRA.

No será una tarea fácil. Existen diferentes proyectos para abordar el criptoescándalo y nadie quiere ceder su idea. Los más agresivos, impulsados por diputados de Unión por la Patria y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, motorizan el juicio político al Presidente. Por la interpelación a funcionarios implicados -aunque con matices respecto de a quienes someter al banquillo de los acusados y bajo qué terminos- se inclina parte del bloque Encuentro Federal, algunos legisladores peronistas, la Izquierda, un puñado de la UCR y la Coalición Cívica. Existe una tercera vía, comandada por los radicales de Democracia, el espacio de Manes, que apuesta por la creación de una comisión investigadora a partir de la que se podrá citar a testigos, pedir informes y, eventualmente, impulsar otras medidas más duras.

Repudiamos las amenazas y agresiones contra el diputado Facundo Manes.



Luego de lo sucedido, nuestro Presidente de Bloque @gerpmartinez y los diputados @JuanMarinoTPR y @eduardotoniolli estuvieron al lado de Manes, acompañándolo en todo momento.



Milei: basta de violencia. — Diputados UP (@Diputados_UxP) March 2, 2025

Si bien ya hubo un pedido de sesión para debatir la mayoría de estas propuestas, se deberá volver a hacer en función del nuevo período legislativo que comenzó el sábado. No hay dudas de que la solicitud se reimpulsará. La incógnita reposa en el día: hay quienes pretenden llegar al recinto con el quorum garantizado así como con una estrategia consensuada. Buscan evitar que el impulso opositor se desmorone por su propio peso, anclado en los roces y la desarticulación.

Según pudo saber LA NACION, existieron conversaciones entre referentes de los bloques críticos para montar un único plan alrededor del affaire critpo. A pesar de que esa voluntad está intacta, no hay garantías de éxito. Hay quienes desconfían de un atrincheramiento del kirchnerismo en torno al juicio político para polarizar con Javier Milei en plena campaña electoral. “La racionalidad no cotiza pero hay q ser serios en esto”, propone un dirigente que apuesta a la interpelación o a la creación de una comisión investigadora, dos iniciativas que no solo tienen más chances de prosperar, sino que se despojan de los señalamientos por “destituyentes”.

Diputados de distintos bloques solicitamos una sesión para el 11 de marzo con el objetivo de debatir los proyectos vinculados al escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Es fundamental que el Gobierno dé explicaciones claras sobre su implicación en este caso y que se encuentre una… pic.twitter.com/ydzB1qL0oC — Oscar Agost Carreño (@oagost) February 27, 2025

Cualquiera de las dos estrategias -juicio político o comisión investigadora- necesita un primer empujón en el recinto, donde debe reunir el quorum reglamentario para iniciar cualquier debate. El desfío inicial será, entonces, sentar a 129 legisladores en sus bancas. Se podría lograr con la conjunción de fuerzas de los bloques más críticos, como el kirchnerismo y la izquierda, así como con parte de los dialoguistas, como Democracia, la Coalición Cívica y un puñado de la UCR de Rodrigo de Loredo. Todavía es una incógnita si parte de Pro podría habilitar esta discusión. Mauricio Macri fue taxativo: no solo dijo que el tuit del Presidente sobre $LIBRA fue “grave”, sino que amerita una “investigación a fondo”.

La figura de la interpelación a un ministro está prevista en el artículo 71 de la Constitución Nacional y solo atañe a los miembros del gabinete del Poder Ejecutivo, no al Presidente. Para poder ser aprobada por mayoría simple en el recinto, la resolución debe ser primero avalada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, hoy blindada por Nicolás Mayoraz, un libertario de pura cepa que se rehusará a dar este debate.

La vía de la comisión investigadora tampoco es un atajo. Requiere el aval de dos comisiones estratégicas: Peticiones, Poderes y Reglamento, en manos de la macrista Silvia Lospennato, aliada del oficialismo, y Asuntos Constitucionales, a cargo de Mayoraz.

La posibilidad de poner contra las cuerdas a Milei en el Congreso choca con otros dos obstáculos: el desinterés de los gobernadores de enfrentarse con el Presidente por un tema que no repercute en sus provincias y la esperanza de parte de la UCR y Pro de forjar un acuerdo electoral con el oficialismo.

Tanto los mandatarios provinciales como estos dos espacios en el Congreso -UCR y el macrismo- funcionaron como salvavidas de los libertarios cuando la oposición estuvo cerca de limitar el uso presidencial de los decretos de necesidad y urgencia, un golpe de primera magnitud para un Gobierno con serias dificultades para reunir mayorías legislativas. No sería raro que, una vez más, Milei salga a flote con su ayuda.

