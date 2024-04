Diputados: Marcela Pagano presidirá la Comisión de Juicio Político, clave para Milei y los jueces de la Corte

Escuchar

Marcela Pagano, periodista y diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), fue la elegida por el presidente Javier Milei y el bloque libertario que preside Oscar Zago para encabezar la Comisión de Juicio Político, una de las comisiones políticas más sensibles por cuanto es la encargada de impulsar o desestimar los pedidos de juicio político que se impulsen contra el presidente, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los jueces de la Corte Suprema.

La Comisión de Juicio Político, que se constituirá pasado mañana, tuvo un fuerte protagonismo el año pasado cuando, a instancias del kirchnerismo, se promovió el enjuiciamiento contra los cuatro jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti –su presidente–, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, por mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos. Si bien la mayoría kirchnerista en la comisión logró emitir un dictamen acusatorio contra los cuatro magistrados a fines del año pasado, el juicio político no fue promovido para su discusión en el recinto a sabiendas de que no reunía los dos tercios para su aprobación.

No obstante, el dictamen acusatorio quedó en suspenso, ya que su vigencia dura dos años. Ergo, los cuatro jueces supremos solo verán definitivamente alejado el peligro de ser destituidos cuando una mayoría opositora al juicio político lleve el dictamen acusatorio al recinto y sea definitivamente rechazado.

Por el momento no hubo señales de la Casa Rosada para propiciar esta ofensiva. El dato no es menor si se observa que en los últimos días Milei no ocultó su malestar frente a tres de los jueces del alto tribunal –Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda– por “su posición bastante poco amigable” con el decreto de necesidad y urgencia 70/23 de desregulación de la economía.

Si bien el proceso de juicio político contra la Corte Suprema ya fue cerrado en noviembre pasado, habrá que ver qué posición adoptan los libertarios frente a este asunto, sobre el que aún no se han expresado públicamente.

Por lo pronto, Milei se garantizó que una persona de su entera confianza, la diputada Pagano, encabece esta comisión clave. En un primer momento de la gestión, la periodista, molesta por el reparto de cargos en la Cámara de Diputados , se había distanciado de la cúpula del bloque y redujo al máximo su exposición mediática, pero tras recomponer su relación con el Presidente hoy ocupa un lugar clave en la bancada que conduce Zago, quien también integrará la Comisión de Juicio Político. Los acompañarán los libertarios Nicolás Mayoraz –quien también preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja– y el correntino Lisandro Almirón.

Hasta el momento no se presentó ningún pedido de juicio político contra el primer mandatario, aunque no se descarta que el kirchnerismo dé el primer paso. Por caso, la semana pasada la agrupación kirchnerista Soberanxs organizó un encuentro en el que disertaron representantes de movimientos sociales y juristas bajo la premisa: “¿Corresponde juicio político al Presidente Javier Milei?”. La conclusión de ese evento fue, según las palabras de su impulsora, la exembajadora Alicia Castro, que el jefe de Estado es “insano” y, por lo tanto, pasible de ser destituido.