Diputados: Unión por la Patria respondió al desafío de Cristina a Kicillof con una postal de unidad

Fueron los primeros en llegar al recinto. De los 98 diputados de Unión por la Patria (UP), 95 ocuparon sus bancas. Germán Martínez, presidente del bloque, caminaba entre los escaños colmados con una sonrisa ancha, un gesto que no se le veía desde hacía varias sesiones. Frente al desafío de Cristina Kirchner a Axel Kicillof, el bloque peronista eligió responder con una postal de unidad.

Las tres ausencias estaban justificadas. José Gómez (Santiago del Estero), Fernanda Ávila (Catamarca) y Aldo Leiva (Chaco) ya habían avisado. Sus nombres circularon la noche anterior, durante la primera reunión de bloque. La segunda cumbre fue esta mañana, en la antesala de la sesión.

En ninguno de esos encuentros se habló del elefante en la sala: las tensiones que atraviesan a la cúpula del peronismo. Tampoco se mencionó la entrevista que había dado la exvicepresidenta y titular del PJ nacional, donde confirmó que competirá por la tercera sección electoral bonaerense. Pero en paralelo a esa declaración pública, Cristina Kirchner activó los canales internos: a través de Mayra Mendoza, envió un mensaje de que haría un llamado a Kicillof. Un gesto de distensión que buscó amortiguar el temblor.

El gobernador Axel Kicillof junto a la exvicepresidenta Cristina Kirchner Prensa FDT

El bloque lo entendió en silencio. Nadie se movería sin una señal desde lo más alto. “Nadie se va a meter en eso”, admitió esta mañana un legislador. Otro referente fue más cauto: aseguró que en ninguna de las dos reuniones hubo una sola discusión política. Y remató, con una sonrisa: “Tal vez estamos todos de acuerdo”. Otra vez, la unidad.

El llamado de Cristina a Kicillof se concretó ayer por la tarde. Con él llegó la confirmación de una lista de unidad. Así lo transmitió el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, entrevistado por LN+: “En breve habrá una reunión entre ellos para acordar lo que queda en los próximos 40 días, que es el cierre de listas”. Es la parte más difícil de toda negociación.

Entre los diputados de UP no hubo sorpresas. Quienes conocen los vaivenes del peronismo vaticinan que el cisma llegará recién en octubre, con las elecciones nacionales, y no en septiembre, cuando se juegue la boleta bonaerense. ¿La razón? Los gobernadores.

El Presidente Javier Milei junto con los Gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y de Misiones, Hugo Passalacqua. Presidencia

Los mandatarios justicialistas están enojados con Cristina Kirchner por la intervención del PJ nacional en los partidos provinciales. Es el caso de Salta, Jujuy, Corrientes y Tucumán. Los que aún no sufrieron ese avance, lo rechazan en privado, sobre todo cuando proviene de La Cámpora. Todos buscan sobrevivir. Los que no desacoplaron -como Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán)- ya piensan en una negociación directa con los libertarios para las listas nacionales.

El cómo está por definirse. Hablan con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y jefa política de La Libertad Avanza, y con Eduardo “Lule” Menem, operador de confianza del oficialismo. “Entienden la lógica política”, afirman cerca de un gobernador del norte. Lo diferencian de Santiago Caputo, asesor presidencial, a quien observan con desconfianza. Otra interna, correspondiente a otra fuerza.