El senador nacional de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich aclaró que su salud "está bien", luego de la viralización de un video donde apareció hablando en la sesión plenaria de comisiones de la Cámara alta. El legislador admitió que se lo escucha "hablar raro" y aseguró que sufre de disartria a raíz de un cuadro de stress.

"Hoy se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien", dijo el senador a través de su cuenta de Twitter.

En el video, Bullrich habla más lento de lo común y en algunos pasajes de su alocución en el Senado puede notarse que tiene dificultades para pronunciar algunas palabras. La frase que dijo fue en el contexto de una sesión plenaria donde se trató el proyecto de legalización del aborto, del cual está en contra. "Quería preguntarle al doctor Bianchi sobre otro derecho vulnerado por esta ley, que es la objeción de conciencia institucional. Es un derecho que no está siendo considerado y que es violatorio de la libertad de expresión", dijo.

Poco después, un video con el pasaje de su alocución empezó a circular por redes sociales y varios usuarios manifestaron su preocupación por la forma en que el senador se expresó. Por eso, esta tarde, Bullrich aclaró los motivos de su problema en el habla: "El stress de este año, tremendo para todos, me afectó especialmente y me produjo disartria. La disartria es un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales, por eso se me escucha hablar raro", dijo.

"Cuando apareció esta situación, hace unos meses, nos generó mucha preocupación a mí, a mi familia y a mis amigos y por eso me hice otros estudios para descartar cualquier otro tema. Todos dieron bien", agregó. E informó que el tratamiento que le dieron es "reposo", pero aclaró: "A pesar de las dificultades en el habla voy a cumplir mi labor como corresponde".

Por último, el senador de Pro aprovechó para "alentar a todos a que se hagan los controles de salud que en esta cuarentena eterna bajaron considerablemente y no controlarnos nos expone a riesgos enormes". "Cuídense y gracias a todos", finalizó la serie de mensajes.

