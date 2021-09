Discriminación: quién es el joven con Síndrome de Asperger y no binario con el que se solidarizó Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández se solidarizó hoy con un joven con Síndrome de Asperger y no binario que fue agredido en la ciudad de La Plata por un grupo de vecinos que lo golpearon por su condición de género y de salud. El mandatario repudió el acto de violencia y discriminación y exigió que se respete la diversidad.

“Toda mi solidaridad con Winfried Fallon Noriega ante la imperdonable agresión que ha sufrido. El respeto a la diversidad debe ser exigida en nuestra sociedad. He encomendado al ministerio de Género que actúe ante la Justicia y exija la identificación y castigo de los autores”, expresó el Presidente sobre el ataque al joven.

Toda mi solidaridad con Winfried Fallon Noriega ante la imperdonable agresión que ha sufrido.

El respeto a la diversidad debe ser exigida en nuestra sociedad.

— Alberto Fernández (@alferdez) September 10, 2021

Se trata de Winfried Fallon Noriega, estudiante de comunicación en la Universidad de La Plata (UNLP), quien difundió en las redes sociales un video en el que cuenta como un grupo de vecinos lo agredió por su elección de género y su condición de salud, mientras se encontraba en medio de una mudanza, acompañado de su madre.

“Siguen habiendo personas que te siguen agrediendo por tu sexualidad, género y además por tu discapacidad diferente. Eran temas que, supuestamente, ya se habían tratado, pero lamentablemente no fue así. Sin embargo, quiero dar un agradecimiento a dos polícias mujeres que me ayudaron y me aceptaron en mi discapacidad, identidad de género y sexualidad; y que por primera vez, por más de no tener el DNI como persona no binaria, me dejaron firmar con mi nombre como persona no binaria. Eso es algo que agradezco con todo el corazón”, señala el joven a quien se lo puede ver en el video visiblemente conmovido y con la cara golpeada.

“La lucha no es algo que termina hoy, sino algo que tenemos que seguir haciendo entre todes, porque lamentablemente hay gente que tiene muy malas intenciones y que ni siquiera se preocupa en formarse para respetar a cada ser humano y ser vivo que hay en esta tierra. Realmente no encuentro forma de hacer justicia más que haciendo hoy la denundia, pero vuelvo a repetir es gente que tiene muy malas intenciones y tengo mucho miedo por mí y por mi madre”, señaló el estudiante al ahondar en la importancia de difundir su mensaje para prevenir otro ataque.

“No quiero que otro chico con una capacidad diferentes, diversidad de género, o una sexualidad que no cumpla con la norma, sea agredido nuevamente”, concluyó al respecto.

