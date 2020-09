Este miércoles, el periodista había comparado el presunto sueldo de Grimson con el de un oficial de policía y había asegurado que "no es lógico"

Lucas Grimson decidió responder a las conjeturas sobre su sueldo público.El funcionario de 19 años del Ministerio de Salud aseguró que "las mentiras lastiman" y negóganar la cifra que le adjudicó Eduardo Feinmann en las redes sociales. La disputa comenzó cuando el periodista se refirió al conflicto por las condiciones laborales de la policía bonaerense y comparó el sueldo de un oficial con el del joven.

Este miércoles, Feinmann utilizó su cuenta de Twitter para afirmar: "'Les pibis' Lucas Grimson cobra 160 mil. Un policía de la bonaerense no más de 40 mil. No es lógico".

Con bajo perfil, Grimson salió a responder y escribió: "Trabajo en el área de adolescencias y juventudes de Salud desde principios de 2019 y seguiré trabajando sabiendo que lo que importa son los hechos. No cobro ni el 20% de lo que dicen algunos periodistas que no son responsables en el chequeo de información. Las mentiras lastiman".

Grimson integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes. Según su perfil de Twitter, estudia Ciencias Políticas y milita en la agrupación Nueva Mayoría, un espacio político que forma parte del Frente de Todos. El funcionario se sumó a una conferencia de prensa en agosto con motivo del Día Internacional de la Juventud para alentar "la participación" de los jóvenes y su forma de hablar generó un gran revuelo.

"Es clave que nosotres, les jóvenes, también nos cuidemos", apuntó. "Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora", dijo, en su momento, frente a los medios.