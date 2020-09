El periodista comparó el sueldo policial con el del joven funcionario de la Secretaría de Salud Lucas Grimson. "No es lógico", señaló

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2020 • 09:57

La tensión por los reclamos de la policía bonaerense creció en los últimos días a raíz del petitorio entregado al gobierno de la provincia. El gobernador Axel Kicillof anunció que en las próximas horas comunicará al detalle cómo se implementarán algunos de los pedidos, entre los que se encuentra una demanda por un aumento salarial. En su cuenta de Twitter, Eduardo Feinmann se refirió al conflicto y comparó el sueldo de un policía con el de Lucas Grimson, el funcionario del Ministerio de Salud que se volvió viral tras decir "les pibis " en una conferencia de prensa.

Grimson, de 19 años, integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes. Según su perfil de Twitter, estudia Ciencia Política y milita en la agrupación Nueva Mayoría, un espacio político que forma parte del Frente de Todos. El funcionario se sumó a una conferencia de prensa en agosto con motivo del Día Internacional de la Juventud para alentar "la participación" de los jóvenes. "Es clave que nosotres, les jóvenes, también nos cuidemos", apuntó. "Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora", dijo, frente a los medios.

Ahora, en su cuenta de Twitter, Feinmann se refirió a Grimson y comparó su salario con el de un policía. '"Les pibis' Lucas Grimson cobra 160 mil", señaló el periodista en sus redes. "Un policía de la bonaerense no más de 40 mil. No es lógico", concluyó.

Las protestas de la policía bonaerense en reclamo de salarios y mejores condiciones de trabajo así como "el derecho a la sindicalización" continuaban esta mañana, tras los anuncios de la Provincia. Así, en Puente 12, en la Matanza, en La Plata, y en Lanús, efectivos se concentraban con sus móviles, a pesar de que el gobierno de Kicillof prometió ayer un aumento salarial del 30 por ciento, entre otras mejoras.