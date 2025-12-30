Documento clave: la empresa de Faroni pactó con la AFA quedarse con el 30% de sus ingresos comerciales en el exterior

TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni, se quedó con el 30% de todos los ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior durante los últimos cuatro años. No sólo eso: también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a la logística de la entidad de la calle Viamonte y de la Selección desde 2021, según surge de la copia firmada del contrato que obtuvo LA NACION.

Titulado “Acuerdo de Agente Comercial Internacional”, el documento lo firmaron Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la AFA, el 9 de diciembre de 2021; es decir, apenas un día después de que la esposa de Faroni, Erica Gillette, presentó una “oferta” de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

La oferta de TourProdenter fue enviada el 8 de diciembre de 2021.

El contrato, tal como quedó formulado, le otorgó a TourProdEnter LLC su representación comercial exclusiva en todo el mundo, con la sola excepción del territorio argentino, para promover en nombre de la AFA “la suscripción de acuerdos de sus marcas, emblemas, imágenes y otros derechos incluidos”. Y, también, la “concertación de distintos eventos deportivos y comerciales”.

Como parte de sus funciones, TourProdEnter LLC también quedó autorizada a “actuar como agente de cobro de los contratos de esponsoreo y/o patrocinio que genere, y en aquellos casos que así AFA se lo requiera”, y a abocarse a la “promoción de las distintas actividades de AFA y/o sus Selecciones Nacionales a los fines de obtener distintos acuerdos que produzcan dinero para AFA”.

En la misma senda, la empresa que Faroni y Gillette montaron en Florida, Estados Unidos, también quedó a cargo de la “realización de tareas de logística” para AFA; en otras palabras, que desde sus cuentas en el Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus debía pagarles a los proveedores de la entidad de la calle Viamonte por, entre otros rubros, el traslado internacional y alojamiento de la Selección.

Según surge de los registros bancarios confidenciales a los que accedió LA NACION, TourProdEnter LLC recaudó más de US$ 260 millones para la AFA desde fines de 2021, por lo que sus honorarios rondarían los US$ 78 millones, de acuerdo a lo estipulado en el contrato, aunque la cifra sería mayor, en atención a los pagos cursados por “logística”.