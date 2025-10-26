Documentos válidos para votar hoy en las elecciones Argentina 2025

Este domingo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas 2025 en todo el país. Ante la proximidad de la jornada cívica, las autoridades electorales recuerdan los requisitos de identificación para poder sufragar. Es fundamental que cada elector verifique con antelación cuáles son los documentos para votar aceptados en las mesas y las condiciones para su presentación.

Cuáles son los documentos válidos para sufragar

El Gobierno nacional, a través de sus canales oficiales, detalló el listado de las credenciales habilitadas para que los ciudadanos puedan acreditar su identidad frente a las autoridades de mesa. La presentación de uno de estos formatos es un requisito indispensable para ejercer el derecho al voto. Los documentos aceptados son los siguientes:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

El DNI libreta verde, la libreta celeste y el DNI tarjeta son formatos válidos para sufragar Alessia Maccioni - LA NACION

Una aclaración importante de la autoridad electoral se refiere a las tarjetas que incluyen la leyenda “No válido para votar”. Pese a esta inscripción, dichos documentos son completamente funcionales para emitir el sufragio.

La Cámara Nacional Electoral subraya que la identificación presentada en la mesa debe ser la misma que aparece registrada en el padrón o una versión posterior. Esto significa que un ciudadano no puede votar con un DNI anterior al que figura en los registros oficiales. Por ejemplo, si una persona tramitó un nuevo DNI tarjeta, pero en el padrón figura con la libreta celeste, debe presentar el más reciente.

Las autoridades también advirtieron sobre las identificaciones que no serán aceptadas bajo ninguna circunstancia. No se permite el voto con una constancia de DNI en trámite. Tampoco es válido el DNI digital que se exhibe desde la aplicación del teléfono celular.

También se puede votar con la libreta cívica o la libreta de enrolamiento

Cómo consultar el padrón electoral para saber dónde votar

Para evitar demoras y asegurar una participación ordenada, se recomienda a todos los electores que verifiquen su lugar de votación antes de ir a votar. La Cámara Nacional Electoral (CNE) dispone de una plataforma online para realizar la consulta de manera rápida y sencilla. Los ciudadanos pueden conocer el establecimiento, el número de mesa y su número de orden con estos pasos:

El elector debe ingresar a la plataforma oficial del padrón electoral de la CNE.

del padrón electoral de la CNE. Allí, debe completar un formulario con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), su género y el distrito donde vota .

. El sistema solicita la introducción de un código de validación para confirmar que la consulta no es automatizada.

para confirmar que la consulta no es automatizada. Luego de presionar el botón “Consultar”, la plataforma exhibe de forma inmediata la dirección exacta del centro de votación, el número de la mesa asignada y el número de orden del elector.

Qué es y cómo funciona la Boleta Única de Papel

En estas elecciones se utiliza el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). Este modelo concentra a todos los candidatos de todos los partidos en una sola papeleta. Su objetivo principal es garantizar la disponibilidad de la oferta electoral completa en cada centro de votación y eliminar problemas como el robo o la falta de boletas de alguna agrupación política.

El procedimiento para votar con la BUP es simple y guiado por las autoridades de mesa. El elector debe seguir estos pasos:

Al llegar a la mesa, entrega su DNI para la verificación de su identidad en el padrón.

para la verificación de su identidad en el padrón. Una vez confirmada su habilitación para votar, la autoridad de mesa le entrega la boleta, firmada en el acto, junto con una lapicera .

. Dentro del cuarto oscuro o cabina de votación, el ciudadano debe marcar con una cruz el casillero que corresponde al candidato o a la lista de su preferencia . Es crucial realizar una sola marca por cada categoría que se elige.

. Es crucial realizar una sola marca por cada categoría que se elige. Tras seleccionar sus opciones, debe doblar la boleta por la línea punteada indicada para resguardar el secreto del voto.

del voto. Finalmente, deposita la BUP en la urna. La autoridad de mesa le solicita entonces que firme el padrón electoral y, como último paso, le devuelve su DNI junto con la constancia de emisión del voto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.