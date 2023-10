escuchar

En sintonía con su marido, el ministro de Economía, Sergio Massa, Malena Galmarini, presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) cruzó al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por sus incendiarias declaraciones sobre que que el peso “no puede valer ni excremento” y recomendó a los argentinos ahorrar en dólares, en el marco de la crisis cambiaria que atraviesa el país. Al respecto, la mujer del también candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) tuiteó: “Cinismo al palo. ¡Quieren gobernar un pueblo al que desprecian!”.

Galmarini sumo los hashtags #TerrorismoEconómicoMilei #MileiEsCaos en el posteo que publicó como respuesta a un mensaje en el que el diputado nacional libertario apuntó contra “el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa” y les reclamó que deben “hacerse cargo del descalabro económico que han producido”.

Luego, en su diatriba Milei sostiene que “emitir a mansalva para financiar un gasto publico exorbitante con el que los [Martín] Insaurralde de la vida pagan su vida de monarcas tiene consecuencias y las estamos pagando todos los argentinos de bien”.

Malena Galmarini

En ese sentido, el candidato de LLA intentó victimizarse por las críticas contra su persona, luego de las declaraciones incendiarias que hizo en los últimos días sobre el tipo de cambio. “Pretender responsabilizar al único candidato que no ha ejercido nunca la función pública y que viene a plantear un cambio rotundo de modelo para eliminar la inflación para siempre es una canallada únicamente esperable del kirchnerismo. No saben hacer otra cosa más que echarle la culpa a un tercero”, escribió.

Milei cerró su mensaje señalando que su espacio ejerció “la prudencia para evitar que explote la bomba que vienen gestando el Presidente Fernández, la Vicepresidente Kirchner y el Ministro Massa. Somos los únicos que hemos hecho una propuesta concreta para evitar la crisis”.

Más temprano, Galmarini también tuiteó contra LLA. “Van a los debates a prometerte una vida mejor y 24hs después te hacen más pobre. Milei fue claro cuando se arrodilló frente al FMI: este era su plan para gobernar; se ve que no aguantó la ansiedad”.

En ese mensaje, la titular de Aysa también etiquetó al candidato libertario a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. “Ramiro Marra y sus secuaces te quieren esclavos. Pobre y sin derechos. Y te ponen un arma en la mano para generar más violencia. Mientras tanto se hacen millonarios y fugan la guita. Hay que aplicar la ley penal económica y el art. del Código Penal de Traición a la Patria. Un juez o fiscal que denuncie de oficio nunca, no?”.

Massa advirtió a “especuladores” que no va a parar hasta “meterlos en cana”

Esta tarde, Massa lanzó una dura advertencia contra las personas que “especulan con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias” y sostuvo que “tienen que ir presos”. El también candidato a presidente del oficialismo hizo estas declaraciones en una reunión con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) donde estuvo el CEO de Corporación América, Eduardo Eurnekian, el “padrino” de su rival libertario en las elecciones del 22 de octubre Javier Milei, quien ayer hizo pública una polémica propuesta y dijo que el peso “no puede valer ni excremento” y recomendó a los argentinos ahorrar en dólares, en el contexto de una grave crisis cambiaria que azota al país.

“Lo que les quiero decir es que de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro que no son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje, me voy a ocupar, esta vez, la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que digamos, no se escape y vaya a cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”, sostuvo Massa y agregó: “Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas y creo que es tiempo de ponerle el límite”.

Luego, el titular del Palacio de Hacienda dijo: “Desde la política hay que ponerles el límite a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan por el patrimonio y el ahorro de la gente. Y yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 ó 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado, las libertades, hasta que no los vea presos, no paro”.

