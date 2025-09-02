Dólar: Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por la intervención del Gobierno en el mercado cambiario

Cristina Kirchner apuntó este martes contra Javier Milei por la intervención que dispuso el Gobierno en el mercado de cambios. En su cuenta de X, la titular del PJ hizo también mención al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). “¡Las vas a chocar mal!“, le avisó al Presidente.

“¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó…Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!“, opinó la dirigente peronista en los primeros tramos de su posteo.

Y sumó: “Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior , los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos… mejor no hablemos…“.

¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó…



Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario.



¡La vas a chocar mal!



Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 2, 2025

Para la extitular del Senado, la administración Milei creó una “bola de nieve” que está constituida por los “intereses capitalizables al vencimiento”, “papelitos emitidos para financiar al Tesoro el déficit del Banco Central”, la suba de la tasa de interés, la falta de créditos bancarios y la caída del consumo.

“Así estamos, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’... Sin pesos y sin dólares. Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca. ¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son!“, embistió.

En otro tramo de la publicación, Cristina Kirchner le recordó al Presidente haberle advertido hace un año atrás -por escrito y en un documento de más de 30 páginas- que “el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares”.

La exvicepresidenta Cristina Kirchner Pilar Camacho�

Soltó luego una chicana en relación al pasado de Milei como arquero: “Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!“.

Y concluyó: “¡Ah… me olvidaba! El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas... Imaginen si estuviera vigente hoy".

Noticia en desarrollo