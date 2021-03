Dólar futuro: pese al planteo de Cristina Kirchner, el fiscal Raúl Pleé pidió que avance el juicio

Después de la extensa presentación que hizo Cristina Kirchner, el fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé pidió que el juicio oral por la causa dólar futuro se lleve adelante y que tanto la vicepresidenta como los demás acusados sean juzgados.

La Sala I de la Cámara de Casación, integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, tiene ahora 20 días para resolver.

Pleé sostuvo hoy que el juicio oral permitirá analizar las pruebas de la causa y llegar a una definición. “La pericia o los peritos deben ser llevados al juicio y las partes confrontarán con él para verificar si sus argumentaciones son o no convincentes, para considerar si ha existido o no un delito”, dijo.

Cristina Kirchner pidió ser sobreseída y en la misma audiencia, el fiscal Raúl Pleé solicitó que avanzara el juicio

El fiscal hizo referencia al peritaje contable incorporado el año pasado al expediente, que concluyó que no había delito en las maniobras denunciadas por los legisladores de la oposición Mario Negri y Federico Pinedo. Las partes acusadas pidieron ante el TOF 1 ser sobreseídas. Como ese tribunal rechazó el pedido, el asunto llegó a la Cámara de Casación, que ahora, tras esta audiencia, deberá decidir si deja sin efecto ese fallo del TOF 1 o si lo ratifica. Si ese fallo fuera ratificado, el caso avanzaría hacia el juicio oral.

“No puede existir de ninguna manera una decisión con una valoración fragmentada de la prueba sino que tiene que haber una decisión en conjunto”, afirmó el fiscal, y les pidió a los jueces que rechazaran el planteo de los acusados.

Pleé destacó que la resolución cuestionada no es una “sentencia definitiva”.

“Creo que han sido malinterpretadas las decisiones del tribunal oral. Aquí se critica diciendo que el TOF no hizo lugar al pedido de sobreseimiento porque no todas las partes estaban de acuerdo. Pero las partes no son solo los acusados. El fiscal Diego Velasco [fiscal que debería llevar adelante el juicio] se opuso concretamente a que haya un sobreseimiento”, dijo Pleé.

Para las defensas, el peritaje que les resultó favorable justifica poner fin a la causa. El fiscal, en cambio, argumentó que no pueden ser los peritos quienes decidan la suerte del proceso.

Entre sus argumentos, Pleé mencionó el fallo que confirmó los procesamientos en la causa dólar futuro, y mencionó que había sido firmado por Martín Irurzun y Eduardo Farah, que fue repuesto en su cargo de la Cámara Federal con el apoyo del kirchnerismo.

El fiscal Raúl Pleé Archivo

En su declaración de hoy, Cristina Kirchner dijo que no iba a seguir el consejo de su abogado, Carlos Beraldi, que le había indicado que debía pedir su sobreseimiento. “Voy a pedir que apliquen la Constitución, los códigos de fondo y de forma. Aplicar la ley. Es lo que vengo reclamando desde siempre”, dijo.