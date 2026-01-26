“Veranito cambiario”: los factores que explican la calma del dólar, que para los analistas se mantendría unos meses más

El mercado cambiario también está en modo “verano”. A pesar de que enero suele ser un mes caracterizado por algunas subas en el tipo de cambio, este año quebró la tendencia y el dólar oficial tocó uno de los valores nominales más bajos de los últimos dos meses. El fenómeno se da en un contexto de altas tasas de interés, la emisión de deuda corporativa y las liquidaciones del campo, factores que también le permitieron al Banco Central (BCRA) comprar más de US$1000 millones en lo que va del año.

En la primera rueda de la semana, y a pesar de un leve rebote, el tipo de cambio mayorista cerró a $1437,70. Esta cifra se encuentra a 8,4% del techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica en $1558,84, la distancia más grande desde mediados de octubre del año pasado.

“Contra todos los pronósticos que anticipaban un enero más turbulento, como estacionalmente se daba, el primer mes del año nos sorprende con un panorama diametralmente distinto. El mercado está sin tensiones, con exceso de oferta, frente a la demanda genuina y con los precios en baja o estabilizados a pesar de las compras del Central", dijo Gustavo Quintana, operador de Cambios PR.

Este fenómeno, que combina un tipo de cambio estable y una compra de reservas por parte del BCRA que viene ininterrumpida desde el 5 de enero, se explica por varios factores que juegan de fondo. Uno de los generadores de oferta es el sector agropecuario, que liquidó este mes unos US$90 millones promedio diario en el mercado de cambios, versus los US$40 millones que se registraron en diciembre, de acuerdo con Fernando Marull, economista de FMyA.

El Banco Central compró casi US$1000 millones en tres semanas [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Además, las elecciones legislativas de octubre dejaron un buen clima financiero, que motivó tanto a compañías como a provincias a colocar deuda en el exterior. En su conjunto, suman unos US$8325 millones entre noviembre y el 16 de enero, de acuerdo con Romano Group. De esos valores, el Central estima que todavía faltan liquidarse cerca de US$4000 millones.

Para Marull, el “veranito cambiario” también se explica por las altas tasas de interés en pesos, que llegan al 3% mensual, en un contexto de poca liquidez. “El mercado sigue volcándose al carry trade [estrategia que consiste en hacer tasa en pesos para después dolarizar las ganancias], atraído por las tasas altas y la estabilidad del dólar", remarcó.

Aunque enero suele ser un mes típicamente desfavorable para el tipo de cambio, el resto del cuatrimestre tiende a jugar a favor de la estabilidad cambiaria. La Bolsa de Comercio de Rosario ya pronostica una cosecha récord para la campaña 25/26, lo que supondría una oferta de US$36.800 millones en el mercado durante la cosecha gruesa.

De acuerdo con un informe de Invertir en Bolsa, a eso se le suma que todavía restan liquidarse algunas emisiones de obligaciones negociables en el exterior, una menor demanda de cobertura -la mitad que durante la previa electoral- y una menor demanda de exportadores del agro tras haber reducido sus deudas de prefinanciamiento de exportaciones a niveles previos a la baja de retenciones. Por todo eso, esperan que el dólar se mantenga en calma algún tiempo más.

La Bolsa de Comercio de Rosario ya pronostica un cosecha récord para la campaña 25/26, lo que supondría una oferta de US$36.800 millones en el mercado durante la cosecha gruesa. Shutterstock

“Hay oferta del sector agroexportador, la cosecha fina está en su apogeo de ventas, el ingreso de camiones al puerto de Rosario es significativo, hay ingreso de exportaciones de minería y combustible, a lo que hay que agregar el ingreso de colocaciones de deuda privada en el exterior que se hacen sentir en el mercado. Todo eso configura un panorama de relativa calma que creo se va a mantener por lo menos durante el primer trimestre del año, salvo que aparezca algún cisne negro no previsto”, cerró Quintana.