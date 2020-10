La hermana de Luis Miguel Etchevere habló desde el campo de Entre Ríos que se disputa con el exministro Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de octubre de 2020 • 18:18

En medio del conflicto al interior de la familia del exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere por un campo en Entre Ríos, la hermana del exfuncionario, Dolores Etchevehere, elogió al dirigente social Juan Grabois, quien lidera e impulsa la toma de esa porción de tierra.

Dolores Etchevere habló desde Santa Elena, cerca del campo que es eje de la disputa. "Es mi abogado y sabe cómo tratar al poder, lo conoce. Estoy en las mejores manos con Juan Grabois", dijo la mujer sobre el dirigente social, a quien hizo una cesión del 40% de las tierras para desarrollar un proyecto agroecológico.

Sus declaraciones se producen luego de que el dirigente kirchnerista advirtiera esta tarde que seguirá adelante con el enfrentamiento con la familia de Luis Miguel Etchevehere al encabezar un acto en Palermo, en un escenario montado frente a la sede de la Sociedad Rural.

La empresa familiar de los Etchevehere, Las Margaritas S.A., denunció días atrás que unas 40 personas habían ingresado ilegalmente al campo y permanecían allí. Por eso, productores de la zona se movilizaron en Santa Elena, frente al campo, y realizaron una vigilia durante un día en repudio a la toma. En ese momento, Grabois dijo: "Queremos que Dolores Etchevehere pueda utilizar sus bienes igual que sus hermanos".

Esta tarde, la hermana del exministro elogió a Grabois y aseguró que sus hermanos "quieren envenenar la tierra". "Esa es la necesidad", sostuvo ante la prensa, entre críticas a sus familiares, a quienes calificó como "corruptos", y a la Justicia, por "cajonear" causas en su perjuicio. "Yo iba con una denuncia concreta y terminábamos hablando personalmente de las características de los Etchevehere corruptos", dijo sobre la extensa disputa familiar.

En ese sentido, aseguró que por ahora no retomará el diálogo. "Son once años de corrupción, todavía no es el momento para compartir una mesa, tiene que haber justicia. Los pilares del Proyecto Artigas son justicia, verdad y reparación", dijo.

Conforme a los criterios de Más información