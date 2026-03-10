Fuerte cruce entre Diego Guelar y Pablo Duggan por la guerra en Medio Oriente
El exdiplomático arremetió contra el periodista por mencionar “solo los muertos iraníes” y lo acusó de no respetar su postura “pro-occidental”
Diego Guelar, exembajador argentino en China durante el gobierno de Mauricio Macri, protagonizó una fuerte discusión con el periodista Pablo Duggan a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. En medio de acusaciones cruzadas, el exdiplomático lo tildó de “pro-iraní”, lo que llevó al conductor radial a dar por terminada la comunicación en vivo.
El tenso intercambio se produjo esta mañana cuando Guelar le achacó al periodista por medio del humor que sus discusiones siempre terminan en “pelea”, dadas las distintas posturas de ambos.
“Con vos siempre nos tenemos que pelear amistosamente. No hay salida. Porque vos le contás los muertos a Irán, pero no se los contás a Israel”, le recriminó Guelar. “La guerra es una tragedia. Vos no contás los muertos de Irán porque sos pro-iraní”, apuntó luego el exdiplomático.
Acto seguido, Duggan lo interrumpió: “Te fuiste al car..., yo pro-iraní las pel...”. Entonces, comenzó a elevarse la tensión en vivo.
“No, no me fui al carajo. Cuando vos le contás los muertos a Irán y no contás los del otro lado, eso se llama ser pro-iraní”, replicó Guelar, subiendo el tono de voz.
“Retirá eso porque no podemos seguir hablando”, arremetió Duggan, alzando aún más la voz. “Si yo me tengo que aguantar tus posiciones pro-iraníes y vos no podés aceptar que yo tengo posiciones pro-occidentales, entonces cortemos”, planteó Guelar.
“Me decís pro-iraní de vuelta y te corto”, aseguró el conductor radial. “Cortame..”, lo desafió Guelar. “Bueno, chau”, resolvió Duggan, previo a dar por finalizada la comunicación.
La discusión entre ambos se desató luego que el conductor hiciera mención previamente a las víctimas iraníes que dejó la guerra que ya lleva 11 días, sin referencia alguna sobre los israelíes afectados por el conflicto.
En el plano nacional, el Gobierno volvió a respaldar el accionar de Estados Unidos e Israel, tras impulsar la ofensiva en la que murió el ayatollah Ali Khamenei, líder supremo iraní. Así, lo explicitó ayer el propio Javier Milei durante un discurso que brindó en la Universidad Yeshiva, donde aseguró que se siente “el presidente más sionista del mundo”.
En su discurso, Milei se refirió a la guerra en curso en Medio Oriente y no dudó en afirmar:“Vamos a ganar”. En esa línea, calificó a Irán como el “enemigo” y recordó los atentados en la Argentina. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel“, señaló el Presidente durante su alocución de más de una hora y cuarenta minutos.
