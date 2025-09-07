Dónde voto: consultá el padrón electoral para las elecciones de Buenos Aires 2025

Los votantes de la provincia de Buenos Aires pueden consultar el padrón electoral de 2025 para las elecciones de este domingo 7 de septiembre.

Se recomienda verificar si hubo cambios en el lugar de votación, con la consulta previa del padrón electoral Ricardo Pristupluk - LA NACION

La consulta previa del padrón le dará fluidez y dinamismo al proceso de votación, ya que el elector puede contar con precisión con toda la información necesaria para ir a votar, lo que incluye el nombre y dirección del establecimiento, y el número de mesa y orden en el listado de votantes.

Así se puede consultar el padrón de las elecciones Buenos Aires 2025

Para consultar el padrón electoral definitivo y obtener esta información detallada, los electores bonaerenses pueden seguir un procedimiento sencillo y rápido.

El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

Una vez allí, se solicitará al votante que escriba su número de DNI.

Posteriormente, deberá elegir el sexo tal como aparece consignado en su documento de identidad.

Finalmente, será necesario rellenar el campo de verificación y clickear en el botón “Consultar”.

Inmediatamente después de realizar estos pasos, el sistema mostrará el nombre de la escuela designada para votar, junto con su dirección y el distrito correspondiente.

Además, se detallará el número de la mesa y el orden específico dentro del padrón.

En estas elecciones, los bonaerenses que figuran en el padrón definitivo de electores tendrán la responsabilidad de definir a sus representantes en el Poder Legislativo provincial. Esto incluye la elección de 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Adicionalmente, en distintos distritos electorales se definirán los concejales y los consejeros escolares, completando así la renovación de autoridades locales y provinciales. La relevancia de estos comicios radica en la configuración del panorama político de la provincia más grande del país.

Por qué se vota dos veces en provincia de Buenos Aires

Los residentes habilitados para votar en la provincia deben prepararse para acudir a las urnas dos veces en el año. Primero, el 7 de septiembre para elegir a sus representantes en la Legislatura provincial y cargos municipales, y luego el 26 de octubre para las elecciones legislativas nacionales, donde votarán para renovar diputados y senadores que representan a todo el país.

Cuáles son los pasos para consultar el padrón provincial de electores LUIS ROBAYO - AFP

Las fechas clave del calendario electoral de la provincia de Buenos Aires

Las siguientes son las fechas más importantes del recorrido electoral hasta los comicios del 7 de septiembre:

5/9: fin del plazo de campaña electoral, emisión de propaganda y publicación y difusión de encuestas y sondeos (48 horas antes de los comicios).

7/9: elecciones provinciales. Inicio de publicidad o difusión de proyecciones sobre el resultado de la elección (después de las tres horas del cierre de los comicios).

13/9: inicio de las tareas del escrutinio definitivo

6/11: fin de plazo para la justificación de la no emisión de sufragio (dentro de los 60 días de celebradas las elecciones).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.