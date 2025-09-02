De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Buenos Aires

Los electores de la provincia de Buenos Aires que figuren en el padrón electoral deben asistir a las urnas este domingo 7 de septiembre, pero quienes por algún motivo no puedan hacerlo deben saber de cuánto es la multa por no votar en las elecciones legislativas provinciales.

Los ciudadanos que no cumplan con el deber cívico de votar en las elecciones provinciales deben justificar su ausencia mediante un documento que acredite la imposibilidad de sufragar. De esta manera, el gobierno provincial advierte en su sitio oficial que “si estás obligado/a a votar y no lo hacés, sin justificación, podés recibir una multa y quedar registrado en el Registro de Infractores al deber de votar", y agrega que se puede justificar la ausencia en tres ocasiones puntuales:

Estás a más de 500 km de tu lugar de votación

Tenés un problema de salud (debe estar certificado)

Tenés un motivo de fuerza mayor comprobable

Quienes no justifiquen su ausencia, en tanto, deberán afrontar una sanción económica, según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109.

El artículo 137 indica: “Se impondrá multa de $50 a $500 a los electores mayores de 18 años y menores de setenta 70 años que dejaren de emitir su voto y no se justificare ante la Junta Electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección. Una vez finalizado el escrutinio definitivo, la Junta Electoral pasará a los síndicos fiscales respectivos la nómina de los electores comprendidos en este artículo que no cumplieron con la obligación de votar, para que inicien las acciones correspondientes".

A su vez, la normativa detalla que “las multas que por esta ley se establecen, serán destinadas al fomento de la educación común en los respectivos distritos”.

Qué se elige el domingo 7 de septiembre

En las elecciones provinciales del 7 de septiembre, los bonaerenses elegirán a sus representantes en el Poder Legislativo local. Esto incluye la renovación de 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Además, en distintos distritos electorales, se definirán los nuevos concejales y consejeros escolares, figuras clave para la gestión municipal y educativa.

Elecciones bonaerenses 2025

Cómo se vota en la provincia de Buenos Aires

En cuanto a la modalidad de votación, la provincia mantendrá el sistema de boletas partidarias para los comicios de septiembre. En estas elecciones locales, no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), que sí se utilizará en las elecciones nacionales de octubre.

El Ministerio de Gobierno bonaerense, para los comicios legislativos del 7 de septiembre, estableció que “en el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”.

Las fechas clave del calendario electoral provincial

Las siguientes son las fechas más importantes del recorrido electoral hasta los comicios del 7 de septiembre:

5/9: fin del plazo de campaña electoral, emisión de propaganda y publicación y difusión de encuestas y sondeos (48 horas antes de los comicios).

7/9: elecciones provinciales. Inicio de publicidad o difusión de proyecciones sobre el resultado de la elección (después de las tres horas del cierre de los comicios).

13/9: inicio de las tareas del escrutinio definitivo

6/11: fin de plazo para la justificación de la no emisión de sufragio (dentro de los 60 días de celebradas las elecciones).