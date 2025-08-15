LA NACION

Dónde voto en Buenos Aires por las Elecciones 2025

Es posible conocer el lugar exacto en que los electores deberán sufragar el próximo 7 de septiembre; ¿qué son las secciones electorales?

Padrón de una escuela en Pinamar
Todo lo que hay que saber para consultar el padrón de las elecciones de la provincia de Buenos AiresMauro V. Rizzi - LA NACION

Las elecciones de la provincia de Buenos Aires son el próximo domingo 7 de septiembre. En esa jornada, los bonaerenses definirán en las urnas quiénes serán sus representantes en la Legislatura, según la sección electoral a la que pertenezcan. Para ello, se recomienda que consulten antes de la fecha de los comicios locales dónde votar, que se puede conocer a partir del padrón electoral.

Las claves de las elecciones en la provincia de Buenos Aires
Los ciudadanos bonaerenses que están habilitados para votar en las elecciones legislativas pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo:

Inmediatamente, se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.

Qué se vota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires 2025

Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que están empadronados deberán votar sus representantes en el Poder Legislativo local. Esto incluye 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

En tanto, distintos distritos electorales definirán sus concejales y sus consejeros escolares.

Los principales candidatos de las elecciones legislativas de la provincia e Buenos Aires 2025
¿Qué son las secciones electorales?

La provincia más poblada del país se divide en secciones electorales que, al momento de las votaciones, sus residentes eligen diputados y senadores de manera conjunta. Es por ello que cuentan con distinta cantidad de municipios y número de electores.

A continuación, esta es la composición de cada sección electoral de la provincia de Buenos Aires, con el detalle de los municipios y partidos, su número estimativo de electores y qué se elige en cada una de ellas.

Primera sección electoral

La primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 24 municipios, con 4.600.000 electores aproximadamente, y allí se eligen ocho senadores provinciales:

  • Campana
  • Escobar
  • General Las Heras
  • General Rodríguez
  • General San Martín
  • Hurlingham
  • Ituzaingó
  • José C. Paz
  • Luján
  • Malvinas Argentinas
  • Marcos Paz
  • Mercedes
  • Merlo
  • Moreno
  • Morón
  • Navarro
  • Pilar
  • San Fernando
  • San Isidro
  • San Miguel
  • Suipacha
  • Tigre
  • Tres de Febrero
  • Vicente López

Segunda sección electoral

Esta sección está conformada por 15 municipios, en los que se votarán 11 diputados provinciales y se concentran más de 600.000 votantes:

  • Arrecifes
  • Baradero
  • Capitán Sarmiento
  • Carmen de Areco
  • Colón
  • Exaltación de la Cruz
  • Pergamino
  • Ramallo
  • Rojas
  • Salto
  • San Andrés de Giles
  • San Antonio de Areco
  • San Nicolás
  • San Pedro
  • Zárate
Las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires
Tercera sección electoral

Aquí se agrupan 19 partidos y se concentran alrededor de 5.000.0000 de electores. Esta sección elige 18 diputados:

  • Almirante Brown
  • Avellaneda
  • Berazategui
  • Berisso
  • Brandsen
  • Cañuelas
  • Ensenada
  • Esteban Echeverría
  • Ezeiza
  • Florencio Varela
  • La Matanza
  • Lanús
  • Lobos
  • Lomas de Zamora
  • Magdalena
  • Presidente Perón
  • Punta Indio
  • Quilmes
  • San Vicente

Cuarta sección electoral

Esta sección se compone de 19 municipios, con más de 520.000 lectores y en septiembre se eligen siete senadores:

  • Alberti
  • Bragado
  • Carlos Casares
  • Carlos Tejedor
  • Chacabuco
  • Chivilcoy
  • Florentino Ameghino
  • General Arenales
  • General Pinto
  • General Viamonte
  • General Villegas
  • Hipólito Yrigoyen
  • Junín
  • Leandro N. Alem
  • Lincoln
  • Nueve de Julio
  • Pehuajó
  • Rivadavia
  • Trenque Lauquen

Las secciones electorales difieren en cantidad de municipios y votantesMauro V. Rizzi - LA NACION

Quinta sección electoral

La quinta sección se compone de 27 partidos, con más de 1.200.000 electores, y allí se eligen cinco senadores:

  • Ayacucho
  • Balcarce
  • Castelli
  • Chascomús
  • Dolores
  • General Alvarado
  • General Belgrano
  • General Guido
  • General Lavalle
  • General Madariaga
  • General Paz
  • General Pueyrredón
  • La Costa
  • Las Flores
  • Lezama
  • Lobería
  • Maipú
  • Mar Chiquita
  • Monte
  • Necochea
  • Pila
  • Pinamar
  • Rauch
  • San Cayetano
  • Tandil
  • Tordillo
  • Villa Gesell

Sexta sección electoral

En esta sección se agrupan 27 municipios provinciales, y cuenta con más de 600.000 electores. Se eligen 11 diputados:

  • Adolfo Alsina
  • Adolfo Gonzales Chaves
  • Bahía Blanca
  • Benito Juárez
  • Coronel Dorrego
  • Coronel Pringles
  • Coronel Rosales
  • Coronel Suárez
  • Daireaux
  • Guaminí
  • General Lamadrid
  • Laprida
  • Monte Hermoso
  • Patagones
  • Pellegrini
  • Puan
  • Saavedra
  • Salliqueló
  • Tres Arroyos
  • Tres Lomas
  • Tornquist
  • Villarino
¿Qué se vota en cada sección electoral de la provincia de Buenos Aires?JUAN MABROMATA - AFP

Séptima sección electoral

Está conformada por ocho municipios, con casi 300.000 electores. Allí se eligen tres senadores:

  • Azul
  • Bolívar
  • Olavarría
  • Roque Pérez
  • Saladillo
  • Veinticinco de Mayo
  • Tapalqué
  • General Alvear

Octava sección electoral

También llamada sección capital, esta sección de la provincia tiene la particularidad de que está conformada por un solo municipio:

  • La Plata

Allí se concentran casi 600.000 electores y, en esta ocasión, se eligen seis diputados.

