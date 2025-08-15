Las elecciones de la provincia de Buenos Aires son el próximo domingo 7 de septiembre. En esa jornada, los bonaerenses definirán en las urnas quiénes serán sus representantes en la Legislatura, según la sección electoral a la que pertenezcan. Para ello, se recomienda que consulten antes de la fecha de los comicios locales dónde votar, que se puede conocer a partir del padrón electoral.

Las claves de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Dónde voto en Buenos Aires por las Elecciones 2025

Los ciudadanos bonaerenses que están habilitados para votar en las elecciones legislativas pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

Escribir el número de DNI del votante.

Elegir el sexo tal como aparece en el DNI.

Rellenar el campo de verificación y hacer click en “Consultar”.

Inmediatamente, se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.

Qué se vota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires 2025

Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que están empadronados deberán votar sus representantes en el Poder Legislativo local. Esto incluye 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

En tanto, distintos distritos electorales definirán sus concejales y sus consejeros escolares.

Los principales candidatos de las elecciones legislativas de la provincia e Buenos Aires 2025

¿Qué son las secciones electorales?

La provincia más poblada del país se divide en secciones electorales que, al momento de las votaciones, sus residentes eligen diputados y senadores de manera conjunta. Es por ello que cuentan con distinta cantidad de municipios y número de electores.

A continuación, esta es la composición de cada sección electoral de la provincia de Buenos Aires, con el detalle de los municipios y partidos, su número estimativo de electores y qué se elige en cada una de ellas.

Primera sección electoral

La primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 24 municipios, con 4.600.000 electores aproximadamente, y allí se eligen ocho senadores provinciales:

Campana

Escobar

General Las Heras

General Rodríguez

General San Martín

Hurlingham

Ituzaingó

José C. Paz

Luján

Malvinas Argentinas

Marcos Paz

Mercedes

Merlo

Moreno

Morón

Navarro

Pilar

San Fernando

San Isidro

San Miguel

Suipacha

Tigre

Tres de Febrero

Vicente López

Segunda sección electoral

Esta sección está conformada por 15 municipios, en los que se votarán 11 diputados provinciales y se concentran más de 600.000 votantes:

Arrecifes

Baradero

Capitán Sarmiento

Carmen de Areco

Colón

Exaltación de la Cruz

Pergamino

Ramallo

Rojas

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Nicolás

San Pedro

Zárate

Las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires

Tercera sección electoral

Aquí se agrupan 19 partidos y se concentran alrededor de 5.000.0000 de electores. Esta sección elige 18 diputados:

Almirante Brown

Avellaneda

Berazategui

Berisso

Brandsen

Cañuelas

Ensenada

Esteban Echeverría

Ezeiza

Florencio Varela

La Matanza

Lanús

Lobos

Lomas de Zamora

Magdalena

Presidente Perón

Punta Indio

Quilmes

San Vicente

Cuarta sección electoral

Esta sección se compone de 19 municipios, con más de 520.000 lectores y en septiembre se eligen siete senadores:

Alberti

Bragado

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Chacabuco

Chivilcoy

Florentino Ameghino

General Arenales

General Pinto

General Viamonte

General Villegas

Hipólito Yrigoyen

Junín

Leandro N. Alem

Lincoln

Nueve de Julio

Pehuajó

Rivadavia

Trenque Lauquen

Las secciones electorales difieren en cantidad de municipios y votantes

Quinta sección electoral

La quinta sección se compone de 27 partidos, con más de 1.200.000 electores, y allí se eligen cinco senadores:

Ayacucho

Balcarce

Castelli

Chascomús

Dolores

General Alvarado

General Belgrano

General Guido

General Lavalle

General Madariaga

General Paz

General Pueyrredón

La Costa

Las Flores

Lezama

Lobería

Maipú

Mar Chiquita

Monte

Necochea

Pila

Pinamar

Rauch

San Cayetano

Tandil

Tordillo

Villa Gesell

Sexta sección electoral

En esta sección se agrupan 27 municipios provinciales, y cuenta con más de 600.000 electores. Se eligen 11 diputados:

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Bahía Blanca

Benito Juárez

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Coronel Rosales

Coronel Suárez

Daireaux

Guaminí

General Lamadrid

Laprida

Monte Hermoso

Patagones

Pellegrini

Puan

Saavedra

Salliqueló

Tres Arroyos

Tres Lomas

Tornquist

Villarino

¿Qué se vota en cada sección electoral de la provincia de Buenos Aires?

Séptima sección electoral

Está conformada por ocho municipios, con casi 300.000 electores. Allí se eligen tres senadores:

Azul

Bolívar

Olavarría

Roque Pérez

Saladillo

Veinticinco de Mayo

Tapalqué

General Alvear

Octava sección electoral

También llamada sección capital, esta sección de la provincia tiene la particularidad de que está conformada por un solo municipio:

La Plata

Allí se concentran casi 600.000 electores y, en esta ocasión, se eligen seis diputados.