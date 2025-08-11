Elecciones 2025: dónde voto en La Matanza y qué se elige

Los electores que residen en el partido de La Matanza y figuren en el padrón definitivo de votantes deberán emitir el sufragio en las elecciones legislativas 2025, que se llevarán a cabo el domingo 7 de septiembre.

Los ciudadanos de La Matanza que tengan la inquietud sobre dónde votan y qué se elige en las legislativas provinciales deben saber que en esta oportunidad se renuevan 23 senadores y 46 diputados en toda la provincia.

De modo particular, los electores de La Matanza deberán elegir 18 diputados, al igual que concejales y consejeros escolares del municipio.

Los electores bonaerenses utilizarán la clásica boleta partidaria en las elecciones legislativas 2025 Archivo

La Matanza pertenece a la tercera sección de la provincia e, históricamente, era la más populosa, debido a que concentra alrededor de 5.000.0000 de electores. Sin embargo, en estos comicios, queda ubicada en segundo lugar, detrás de la primera sección, que abarca el norte provincial y ahora es la que tiene mayor cantidad de votantes.

Dónde voto en La Matanza

Los ciudadanos bonaerenses que están habilitados para votar en las elecciones legislativas, incluidos los residentes de La Matanza, pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo.

Esta consulta previa es relevante debido a que se modificaron algunos lugares de votación, respecto de la última elección. Para conocer estos datos es preciso realizar los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

Escribir el número de DNI del votante.

Elegir el sexo tal como aparece en el DNI.

Rellenar el campo de verificación y clickear en “Consultar”.

Inmediatamente, se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.

Quiénes compiten en La Matanza

Los postulantes que aspiran a ocupar un cargo en la Legislatura provincial son los siguientes:

Fuerza Patria

Verónica Magario

Facundo Tignanelli

Mayra Mendoza

Alianza La Libertad Avanza

Maximiliano Bondarenko

María Sotolano

Luis Ontiveros

Somos Buenos Aires

Pablo Domenichini

Nazarena Mesías

Fernando Pérez

Frente de Izquierda‑Unidad (FIT‑U)

Nicolás del Caño

Mónica Schlotthauer

Christian Castillo

Nuevo MAS

Juan Cruz Ramat

María Paz Álvarez

Iván Nievas Robles

Política Obrera

Marcelo Ramal

Mariela Arri

Matías Cisneros Milillo

Alianza Potencia

Santiago Mac Goey

Gabriela Lasso

Miguel Echeverría

Nuevos Aires

Mauricio D’Alessandro

Micaela Kulling

Alejandro Trotta

Unión y Libertad

Juan del Oso

Julieta Jofré

Facundo Cruz

Alianza Unión Liberal

Alejandro Mansilla

Evangelina Martín

David Barra

Frente Patriota Federal

Diego Thomas

Sonia Maciel

Miguel Márquez

Es con Vos

Jorge Tuzzio

Ada Duarte

Hugo Melgar

Val. Republicanos

Diego Quinteros

Marisa Bravo

Ricardo Bilvinas

Tiempo de Todos

Sebastián Franco

Irene Volchok

Jorge López

Partido Libertario

Lucas Gazzotti

Sonia L. Caballero

Fernando Acosta

Constr. Porvenir

José Rodríguez

María Rodríguez

Rubén Sunsundeguy

Cómo se vota en la provincia de Buenos Aires

En la provincia se mantendrá la modalidad de votación con las boletas partidarias y, en las elecciones de septiembre, no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), que sí se utilizará en las elecciones nacionales de octubre.

El Ministerio de Gobierno bonaerense, para los comicios legislativos del 7 de septiembre, estableció que “en el orden provincial conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”.