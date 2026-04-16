Dos integrantes de grupos terroristas palestinos participarán de una charla organizada por ATE en Rosario

La seccional de Rosario del gremio de estatales ATE invitó a dos integrantes de grupos terroristas palestinos a dar una charla el viernes próximo en esa ciudad, como parte de una actividad organizada por la Asamblea Acción por Palestina.

Se trata de Osman Bilal, integrante de Hamas, y Nader Sadaqa, comandante del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que formarán parte de una disertación por el ‘Día de los Prisioneros Palestinos’ organizada por distintas agrupaciones.

Ambos habían sido condenados por la Justicia de Israel y liberados por un acuerdo de intercambio de rehenes israelíes después de los atentados de octubre de 2023 en ese país.

La convocatoria de la Asamblea Acción por Palestina Rosario. Foto Redes

La actividad tendrá lugar el viernes próximo a las 18 en la sede de ATE Rosario, ubicada San Lorenzo 1879. “Les prestamos el lugar”, indicaron fuentes del gremio ante la consulta de LA NACIÓN.

Los invitados

Bilal es uno de los integrantes de Hamas que recibieron 27 condenas de prisión perpetua por su participación en ataques calificados como terroristas por el gobierno de Israel y organismos internacionales.

Sadaqa, en tanto, fue condenado por haber ejercido funciones de comando en la organización de atentados con explosiones en Israel a lo largo de los primeros años 2000, por lo que resultó detenido.

Tras los atentados de Hamas en Israel de octubre de 2023, ambos fueron liberados a través de un acuerdo de intercambio por rehenes israelíes.

En efecto, para esta oportunidad fueron presentados por la Asamblea Acción por Palestina como “exprisioneros”.

Los activistas participarán del encuentro a través de la modalidad de videollamada dado que residen en el exterior.

ATE forma parte del Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), un nucleamiento de gremios opositores tanto al Gobierno de Javier Milei como a la estrategia de negociación de la CGT, a la que le reclaman una postura más dura.

La actividad tendrá lugar en la previa del viaje que Milei hará a Israel para participar el martes 21 de las celebraciones por el aniversario de la creación del Estado judío, en medio de la tensión y los bombardeos en Medio Oriente.

En efecto, Milei ratificó este jueves su alineamiento con Israel al afirmar que la causa de esa nación es “justa”.

“Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa. Lo hago sin especulación política ni de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la responsabilidad de alinear esta visión”, expresó Milei en una entrevista con el medio israelí Canal 14.