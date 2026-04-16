“Es una causa justa”: Milei volvió a respaldar a Israel en la previa de un nuevo viaje a ese país

El presidente Javier Milei ratificó su respaldo al Estado de Israel en la previa de un nuevo viaje a ese país, al afirmar que la causa de esa nación es “justa”, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente.

“Siempre digo: defiendo la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa. Lo hago sin especulación política ni de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la responsabilidad de alinear esta visión”, expresó Milei en una entrevista con el medio israelí Canal 14 difundida este jueves.

El mandatario planteó que, desde su punto de vista, “la causa de Israel es una causa justa. No tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es correcto, y por eso defiendo la causa de Israel con la fuerza con que lo hago”, aclaró.

También dijo haberse sentido “conmovido” por haber sido invitado a encender una antorcha en la celebración por la creación del Estado de Israel que se celebrará el martes 21 de abril, en lo que fue considerado por el Canal 14 como un “evento histórico” por tratarse de la primera vez que un mandatario extranjero interviene de esa manera en la festividad.

Nuevo viaje a Israel

Milei estará en Israel el martes 21 para participar de las celebraciones por el aniversario número 78 de la creación del Estado judío, que tuvo lugar el 14 de mayo de 1948. La visita se producirá en medio de la tensión y los bombardeos en Medio Oriente.

También se espera en esa celebración la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien por su parte anunció este jueves el alto el fuego entre Israel y el Líbano, en una tregua que, según aclaró el mandatario republicano, comenzará a regir a partir de este mismo jueves a las 18.

Donald Trump anunció un alto el fuego entre Israel y el Líbano (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

En este contexto de tensión, Milei concretará un nuevo viaje a Israel que, según está previsto, se extenderá desde el 19 al 22 de abril.

Desde el inicio de su mandato, Milei sostuvo una relación estrecha con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Visitó en enero de 2024 los territorios del sur israelí donde el grupo Hamas atacó el 7 de octubre de 2023 y, en su segunda incursión, a mediados del año pasado, habló ante el parlamento.

El 17 de marzo pasado, el Presidente asistió a la conmemoración del aniversario número 34 del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires, donde ratificó que “la Argentina es socia de Israel en la defensa de los valores de libertad y el combate al terrorismo”.

Días más tarde, el Gobierno escaló en su conflicto diplomático con Irán y definió a la Guardia Revolucionaria iraní como “organización terrorista”. Ante la respuesta de ese país, que amenazó con represalias al Presidente, el Estado argentino expulsó al encargado de Negocios iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.