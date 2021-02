Vacunas VIP: denuncian más casos en el conurbano, pero el oficialismo los niega

En distritos como La Matanza y Morón, Juntos por el Cambio denunció que se vacunó a jóvenes empleados del PAMI; el intendente Lucas Ghi negó irregularidades Crédito: Municipalidad La Matanza

Las críticas por vacunas contra el coronavirus que se habrían suministrado a personas que no integran plantillas de personal de salud ni grupos de riesgo no cesan. El fin de semana se sumaron quejas opositoras en La Matanza y Morón, a partir de presuntas aplicaciones de dosis a jóvenes empleados de delegaciones del PAMI. Ya se habían difundido casos similares en Henderson, San Andrés de Giles y Chivilcoy, entre otras localidades bonaerenses.

En La Matanza, Juntos por el Cambio adelantó en un comunicado de prensa que pedirá explicaciones al intendente local, Fernando Espinoza (Frente de Todos), por la presunta vacunación de jóvenes empleados de la delegación del PAMI de San Justo.

"En paralelo a la angustia de adultos mayores integrando colas evitables para conseguir su chance, se conocen irregularidades injustificables como la vacunación de jóvenes empleados del PAMI San Justo", especificó la alianza opositora.

Una fuente de la oposición local dijo a LA NACION que "se está vacunando a personal administrativo, que no entraría como personal esencial". Y completó: "Hay posteos en redes sociales de funcionarios que tienen entre 30 y 40 años".

Otra denuncia pública similar hizo la oposición en Morón. Concejales y exfuncionarios municipales de Juntos por el Cambio afirmaron que se habría vacunado a una decena de administrativos del PAMI del distrito. El intendente de Morón, Lucas Ghi (Frente de Todos), negó irregularidades en la vacunación, en diálogo con LA NACION.

"La directora de PAMI Morón posa con diez empleados administrativos y sus certificados de vacunación. Ninguno es personal de salud, algunos tienen menos de 30 años. El intendente y Luana Volnovich [titular del PAMI], en silencio", fue el mensaje en redes sociales del exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Ramiro Tagliaferro, Bernardo Magistocchi, y ediles.

"No tenemos constancia de que se haya vacunado a ninguna persona menor de 70 años que no estuviera contemplada entre las que debe vacunarse", aseguró Ghi a LA NACION.

"A diferencia de muchos intendentes de Juntos por el Cambio, yo no me vacuné. Armamos un dispositivo para facilitar la inscripción a los mayores que no están familiarizados con la tecnología y algunos medios consignan que somos el distrito con más inscriptos", agregó.

