Dudas y sorpresas entre empresarios e inversores por las respuestas de Milei en Nueva York

NUEVA YORK.- Un ejecutivo norteamericano sentado en una de las 16 mesas dispuestas para seguir la presentación de Javier Milei organizada por El Club Económico de Nueva York, una tradicional institución en el corazón de Manhattan que agrupa a líderes financieros y empresariales, quedó sorprendido por las evasivas y gestos de incomodidad del Presidente ante algunas de las preguntas del periodista británico John Micklethwait, editor en jefe de Bloomberg.

Una de las respuestas que más captó su atención fue ante la consulta de Micklethwait sobre una de las razones “por la que tal vez Donald Trump no le tenga tanto aprecio” a Milei es que “hace muchos negocios con China”, siendo que antes de asumir la presidencia era un feroz crítico del régimen. “Uno va a la Argentina y ve los autos BYD por todas partes. ¿Está contento con la relación con China, o preferiría mantener una relación más estrecha con Estados Unidos?“, le preguntó al mandatario.

“Usted me está pidiendo que yo sea un liberal que rechaza ser liberal”, respondió Milei, ante una risa contenida de Micklethwait. ”Los autos no los importo yo, los importan los individuos. Que los compren donde les dé la gana“, agregó. “Puede que en ese punto sea un poco más liberal que Trump ”, dijo, irónico, Micklethwait. “No estoy acá para poner el ‘liberalómetro’”, gambeteó el Presidente.

No fue la única situación de incomodidad sobre la marcha del programa económico y el intento de llevar tranquilidad a los inversores de cara al escenario electoral de 2027. Ese objetivo fue un hilo conductor de las presentaciones de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, en su paso por Nueva York.

“Fue comentado en la mesa que cada pregunta que le hicieron, Milei la rebatió o evitó con su verdad, y eso no cayó tan bien”, señaló uno de los asistentes al almuerzo, experto en riesgo geopolítico.

Javier Milei, al exponer en El Club Económico de Nueva York. Guillermo Idiart

“Para esta audiencia, sin embargo, la evasión no es tanto como el tono agresivo”, evaluó otro de los asistentes al evento, al recordar que Milei tildó de “ladrón” al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; de “presidiaria” a Cristina Kirchner, de “enano soviético” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y de “simios cavernícolas subnormales” a los políticos que tiene “del otro lado”.

“Los empresarios e inversores que no tenían tanta relación con la Argentina no están acostumbrados a eso. No era el ambiente para tener ese tono”, dijo un inversor que escuchó en vivo al Presidente, al hacer alusión al carácter exclusivo de El Club Económico de Nueva York, fundado en 1907 y que reúne de forma muy selectiva a los principales líderes y altos ejecutivos de Nueva York.

“Son cosas que no suman, y por ejemplo, hablar de ‘presidiaria’ puede dar una señal de conflictividad política. No les pareció atinado, es un lugar para mostrar civilidad social. Los norteamericanos no suelen reaccionar bien a eso”, observó el asistente, que pidió reserva. “La gente que va a esos lugares no va a discutir como en una charla de café”, agregó.

El almuerzo se desarrolló en un edificio inspirado en los palacetes de estilo renacentista italiano, construido en 1899 en una imponente esquina del barrio de Midtown Manhattan, con estrictas reglas para mantener la privacidad de sus miembros.

“Las preguntas fueron correctas. ¿Las respuestas? Depende de quién lo evalúe. Los de derecha dicen que fue una masterclass y que humilló al periodista. Los de izquierda, que Milei hizo agua. Yo le hubiese retrucado algunas cosas”, opinó otro participante, que contó que en su mesa un norteamericano de larga trayectoria en distintos ámbitos le sorprendió el ”tono demasiado violento” y que no contestara algunas preguntas en forma directa.

Javier Milei disertó en Nueva York en la sede del Citibank.

“Usted dice que es pro libre mercado, ama a Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, llamó a su perro como Milton Friedman. Acaba de hacer un llamado a los inversores a que vayan a la Argentina y lo principal de lo que se quejarán es de los controles de capitales. La pregunta es: ¿cuándo se convertirá en un verdadero libremercadista y dejará los controles de capital?”, aguijoneó Micklethwait a Milei.

El Presidente le recordó que tenía que “tener en cuenta el infierno del que estábamos saliendo”, y a continuación afirmó que “las restricciones están prácticamente todas removidas” y que quedan algunas pocas. “Las vamos a levantar cuando creamos que es el momento de hacerlo”, señaló.

“Yo puedo parecer loco, pero no como vidrio”, le dijo Milei ante las risas del público y del propio Micklethwait. Y se justificó en que debía “tomar reparos” porque “del otro lado” hay “simios cavernícolas subnormales que son capaces de destruir todo y que no les importa estar peor con tal de tener el poder”.

Un inversor que escuchó al Presidente y que conoce en profundidad los movimientos y análisis que se hacen en Wall Street sobre la Argentina señaló que “nadie discute la necesidad de la transformación” en el país, pero a muchos lo que les preocupa es que estos cambios “no den los resultados que Milei espera en el corto plazo” y que las elecciones de 2027 finalmente sean más reñidas de lo que el Gobierno estima.

“Es lo que sintieron muchos de los que estuvieron en la charla de Caputo en la sede del JP Morgan el lunes”, contó un asistente. Muchas de las preguntas al ministro de los cerca de 50 inversores financieros de fondos de largo plazo estuvieron enfocadas en el escenario electoral de 2027, según pudo reconstruir LA NACION.

Según el ministro, el único factor que les preocupa es el político —que Milei califica de “riesgo kuka”— y no el fiscal, monetario, financiero o cambiario.

La preocupación entre algunos de los inversores que escucharon a Caputo es sobre el nivel de actividad y que el crecimiento se da en sectores como el energético y minero que derraman poco en las ciudades, donde se concentran el comercio, los servicios y la construcción, con el año electoral en el horizonte, dijo uno de los que estuvieron esta semana siguiendo la gira del ministro. “No hay inquietud por las reservas o el acuerdo con el FMI”, añadió.

“Para los inversores no hay plan B a Milei hoy. No ven una alternativa. Para ellos y para el mercado, el peronismo no es atractivo por ahora”, señaló otro asistente a la exposición que dio Caputo.

El ministro y Milei transitaban las últimas horas de su visita a Nueva York -con un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la sede de la ONU- cuando el Indec informó el aumento del índice de pobreza, que llegó a 32,3% en el primer semestre del año, y un retroceso en la actividad económica de 2,9% en julio respecto al mes previo.

Javier Milei saluda a Benjamin Netanyahu, junto con el ministro Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. Presidencia

“Son señales de alerta que aquí en Estados Unidos se miran muy de cerca”, destacó un inversor.

A la par del viaje de Milei, Kicillof estuvo en Nueva York con agenda propia. Participó de una cumbre progresista convocada por The New School, de un desayuno con el alcalde de Nueva York, el demócrata socialista Zohran Mamdani, que reunió a otros líderes internacionales; de reuniones con inversores de la economía real, y una charla en la Universidad de Columbia.

El alcalde Zohran Mamdani y el gobernador Axel Kicillof, en Nueva York.

“Para algunos su viaje fue mejor de lo esperado porque no hubo planteos radicales, como podría haber sido, por ejemplo, revisar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones [RIGI], las privatizaciones o el acuerdo con el Fondo. Eso les hubiera preocupado a los inversores”, dijo alguien que escuchó al ministro y que también participó de uno de los encuentros de Milei en Nueva York.

“Habló poco de economía nacional y mucho de la provincia. Se mostró como un cumplidor con las obligaciones. No dijo nada del otro mundo”, añadió, aunque evaluó que la foto con Mamdani no fue una buena señal al mercado.

“Muchos de los que apoyan acá en Estados Unidos a Milei lo escucharon a Kicillof y no se fueron con tan mala impresión, aunque esperaban más definiciones en tono de candidato. Es un primer paso”, observó un inversor.

Cuando en una de las reuniones le preguntaron a Kicillof cuáles serían sus primeras medidas en caso de ser electo presidente, “se fue por la tangente”, dijo alguien que lo escuchó. “No asustó -graficó-. Se ve que no se siente cómodo con estos encuentros, pero si quiere ser presidente tendrá que hablar de estos temas con los agentes del mercado”.

El empresario José Luis Manzano fue uno de los que repartió su tiempo y estuvo presente en una mesa junto a Kicillof el martes y que escuchó a Milei en la sede del Citibank el miércoles, en la conferencia “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica” organizada por la Fundación Federalismo y Libertad.

“Los inversores somos como los periodistas, tenemos que escuchar a todos”, bromeó un asistente a las reuniones de esta semana en Nueva York.

Un inversor apuntó además que Kicillof “tiene que empezar a pensar” que Estados Unidos, bajo esta administración Trump, está muy involucrado en América Latina, y “no puede despotricar tanto con eso”.

“A Kicillof lo vieron enfocado en el tema fiscal, en la caja, con un perfil más ‘nestorista’. Algunos no se llevaron la mejor impresión en cuanto a que no dio ninguna precisión de medidas de gobierno concretas. No se quiso jugar, diciendo ‘esto es lo que haría distinto’. Creo que no ganó puntos con este viaje entre los inversores”, contó un analista de Wall Street que siguió de cerca la gira.