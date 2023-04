Dudas y suspicacias: aún no se definió si se instrumentará el voto electrónico en las próximas elecciones porteñas

escuchar

La intención del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de instrumentar la boleta única electrónica (BUE) en las próximas elecciones porteñas quedó envuelta en un mar de dudas, críticas y suspicacias. En rigor, la decisión final no recae en Larreta sino que depende del flamante Instituto de Gestión Electoral (IGE), organismo autárquico que debe definir por estas horas si accede a las pretensiones de Larreta o si, contrario a lo ya anunciado, se inclina por la boleta única de papel (BUP).

Lo cierto es que todavía no está decidido formalmente qué modalidad de votación se aplicará en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño se inclina por la BUE por considerar que se trata de un mecanismo innovador, sencillo, ágil y transparente que ya se aplicó con éxito en 2015. Así lo exaltó Larreta en su anuncio del lunes pasado. Sin embargo, no todos piensan similar: especialistas en temas electorales y algunas voces de las propias filas de Pro advierten no solo que no dan los tiempos para convocar a licitación pública e instrumentar la BUE en las próximas elecciones, sino que este servicio lo provee una sola empresa, Magic Software Argentina (MSA).

Habló Horacio Rodríguez Larreta sobre las elecciones en La Ciudad

“El código electoral de la ciudad establece la boleta única como instrumento de sufragio para los procesos electorales locales; el Instituto de Gestión Electoral (IGE), que es un organismo autárquico y autónomo del gobierno porteño, tiene la facultad para instrumentar, si así lo considera, un sistema electrónico de emisión de boleta, que no es sinónimo de boleta única electrónica –explicó a LA NACION Daniel Zovatto, Director Regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe-. La boleta única electrónica es una de las diversas modalidades del sistema electrónico de emisión de boleta. La única empresa que la provee es la argentina MSA.”

ARGENTINA, Cordoba: El politologo Daniel Zovatto posa para La Nacion en Cordoba, el 27 de Marzo de 2018. LA NACION / Diego Lim DIEGO LIMA - DIEGO LIMA

Desde Pro, la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso también planteó sus dudas. “En CABA, las urnas electrónicas no están contratadas al día de hoy. Una licitación pública demandaría al menos seis meses. Para llegar a tiempo a la elección, el gobierno porteño debería realizar una contratación directa. ¿A quién? ¿Por cuánto? El proceso debe ser intachable”, advirtió.

En CABA, las urnas electrónicas no están contratadas al día de hoy. Tienen que hacer una adquisición directa 🤯. A quién? Por cuánto? El proceso debe ser intachable.

Esto demuestra:

1) improvisación (se podría haber decidido un año antes) sobre todo porque está en la ley y… — Laura Alonso 🇦🇷🇺🇦 (@lauritalonso) April 12, 2023

Desde el gobierno porteño indicaron de aquí al 13 de agosto, fecha en que se celebrarán las primarias, habrá plazo suficiente para instrumentar esta modalidad electrónica. Enfatizaron, además, que se convocará a licitación pública. “En 2015 se llevó adelante una licitación pública en la que participaron tres empresas. Queremos que el proceso sea totalmente transparente”, aclararon a LA NACION. En sus planes no está la idea de dar marcha atrás e implementar la boleta única de papel.

Quien deberá decidir, en definitiva, es el titular del IGE, Ezio Emiliozzi. “Sería interesante averiguar qué piensa el IGE sobre el anuncio de Larreta, y qué está haciendo porque es el IGE el responsable de la decisión de usar el voto electrónico, fijar las condiciones, licitar, auditar, etc. etc. ¿Qué presupuesto tiene asignado? ¿Cuánto costará el voto electrónico? ¿Se hará una contratación directa? ¿Está CABA cautiva de una empresa?”, se preguntó Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, en su cuenta de Twitter.

Según pudo saber LA NACION, la decisión de Emiliozzi sería inminente. Exdirector general electoral del gobierno porteño, fue promotor del voto electrónico en 2015 cuando se aplicó esta modalidad por primera y única vez en la ciudad. Por entonces se desempeñaba como director general electoral del gobierno porteño. Ahora ocupa el IGE aunque de manera interina: si bien fue nombrado por Larreta, su designación todavía no fue aprobada por la Legislatura porteña. Tampoco cuenta con demasiada estructura: el organigrama de la IGE recién se conformó en marzo pasado.

“Es un funcionario que está en comisión y el IGE, si bien cuenta con autonomía y autarquía porque así lo dispuso la ley, es apenas una cáscara vacía. Eso lo hace vulnerable a las presiones”, deslizan los detractores de la boleta electrónica.

Temas Horacio Rodríguez Larreta