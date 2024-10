Dura crítica de Grabois a Pettovello por echar a una funcionaria que compró una cafetera

El dirigente social Juan Grabois criticó en duros términos a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por echar a una funcionaria de su cartera que compró una cafetera. La adquisición de este electrodoméstico a un alto precio generó un escándalo dentro del gobierno de Javier Milei, sobre todo por promocionar políticas de austeridad.

“La gran y heroica noticia es que echaron a la pobre boluda que compró la cafetera. Vamos a suponer que se equivocó. Yo quiero que cambien la política de alimentación, no que echen a la boluda que compró la cafetera. Cada paso que retrocedemos, ellos avanzan en cosas deshumanizantes”, expresó.

Los privilegios de Pettovello



El cafecito con espuma con sobreprecio ($1,917,000) y los triples del catering de Pettovello (3 palos sospechosamente redondos) se pagan con 6444 raciones de almuerzo según el PNUD, ese que esta rocha perfumada le niega a los pibes. El sueldo que la… pic.twitter.com/XCw0wqpPpX — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 29, 2024

Los comprobantes de pago de la compra que habría hecho la ahora exfuncionaria fueron difundidos por Grabois anoche, cuando habló acerca de “los privilegios de Pettovello”. “El cafecito con espuma con sobreprecio ($1,917,000) y los triples del catering de Pettovello (3 palos sospechosamente redondos) se pagan con 6444 raciones de almuerzo según el PNUD, ese que esta rocha perfumada le niega a los pibes”, escribió.

Y sumó: “El sueldo que la desnutridora cobra para dar charlas de nutrición (4 palos) vale por otras 5254 raciones. Ni sabemos de los sobresueldos pagados por la OEI repartidos entre personajes prostibularios, cirujanos plásticos y defensores de violines... la justicia está lentejuela con el asunto. Pagate el café vos, rata de lupanar”.

La compra del electrodoméstico dejó en el centro de la polémica a Pettovello, que está de gira por Europa. Incluso, se destacó que el precio al que el oficialismo compró la cafetera Philips automática ($1.917.000) es mayor que el se consigue por el mismo modelo en la web de la marca, que pide poco más de $1,4 millones para adquirirla.

Así se ofrece la cafetera en la página oficial de la marca este martes Captura

Este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la desvinculación de la funcionaria del ministerio de Capital Humano. “ Ahora pasó que alguna boluda compró una cafetera y alguien más boludo todavía, seguro con el visto bueno de la ministra que se comió los sanguchitos, hizo un catering de sanguchitos para una charla de desnutrición infantil, lo cual es desagradable, pero no es el fondo del problema. Es para hacer una chicana”, marcó en una entrevista con Radio con Vos.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente social apuntó contra Milei y a los libertarios. “Yo los enfrento y lo voy a seguir haciendo hasta que me agarren 50 libertarios. Les vamos a dar pelea. Lo que hace Milei es obsceno y me siento totalmente habilitado a decirle lo que es y decir que se va a morir en el infierno en el que vive de mentiras, servicio de inteligencia y merca, porque son tipos que están enfermos en todos los sentidos posibles”, arremetió.

El líder de la UTEP se refirió también a los insultos que sufrió Pettovello en Aeroparque Jorge Newbery, cuando la filmaron y cantaron en su contra mientras estaba en un micro en dirección a la terminal. Comparó esa escena con el episodio que protagonizó en el Aeropuerto de Ezeiza, en el marco de su llegada al país tras una visita al papa Francisco en Roma. “Está mal todo eso. Todo lo que sea mucho contra uno está mal”, dijo.

Sin embargo, luego advirtió: “Hay una diferencia válida con el que ejerce una función pública. Tiene una responsabilidad superior en todo, sobre todo en la recepción de críticas. Estamos entrando en un juego de violencia verbal que no elegimos. La idea [del Gobierno] es lobotomizar a la sociedad y hacer planteos ridículos que anula cualquier tipo de discusión sobre la realidad”.

La interna del PJ

Por otro lado, Grabois habló de la interna del Partido Justicialista que enfrenta a la expresidenta Cristina Kirchner con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. En medio de eso también hay malestar dentro de las filas peronistas por el silencio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En ese sentido, el dirigente social aseguró que la resultante de esa pelea “no es buena” y que “hay un problema de dinámica”.

“No me gusta. Hay matices entre el sometimiento y la traición, digamos. P ero yo no creo que Axel sea un traidor, te lo digo. No me gusta el concepto. Me parece un concepto simplista. Yo lo que dije es que hay ingratitud”, aclaró Grabois sobre dichos anteriores en Radio 10.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof, con Estela Carlotto en La Plata

Sobre la exmandataria, continuó: “La cuido porque la quiero. Tiene la principal responsabilidad de haber elegido los tres últimos patéticos candidatos a presidente. Es fuerte y puedo seguir. Pero no me quiero meter en esto porque si no, parece que estoy descalificando a los demás”.

No obstante, luego defendió al gobernador. “La lapicera en la provincia de Buenos Aires la tiene un señor que se llama Axel Kicillof, que es mi amigo y que yo lo banco y que lo banqué más que nadie cuando lo puteaba La Cámpora. Creo que se está equivocando en algunas cosas, que se está haciendo daño a él mismo”, expresó

“En este momento a Axel lo llevaron a una posición equivocada, creo que está tratando de salir porque le fueron metiendo fichas con esta idea de que no puede ser un sometido”, consideró Grabois.

LA NACION