Uno de los jefes de la CGT apuntó con dureza contra Federico Sturzenegger, el autor intelectual del DNU que firmó Javier Milei para desregular la economía. Fue después de que en una columna de opinión en el diario Perfil, Sturzenegger apuntara contra la central obrera por “negociar sin remilgos” con las dictaduras.

“Si tenés valor rectificá tus palabras”, le pidió Héctor Daer al ex jefe del Banco Central, a través de la red social X. “Vos a la dictadura la conociste por los diarios, en ese momento jugabas a las figuritas”, embistió Daer.

La CGT de Daer, Acuña y Moyano anunció un paro para el 24 de enero. Antes, hizo una marcha a los Tribunales, para solicitar en la Justicia que declare inconstitucional el decreto de Necesidad y Urgencia de Milei.

Para Sturzenegger, la central obrera no quiere discutir el contenido del DNU para mantener privilegios. “Negoció sin remilgos con las dictaduras”, escribió el economista.

Sturzenegger dijo: “Solo la necesidad de eludir el debate puede motivar a la CGT, que negoció sin remilgos con dictaduras, a marchar a la Corte Suprema por una supuesta violación de la legalidad de un instrumento constitucional”. Citando esa frase, Daer atacó al asesor del presidente.

“Los militares vinieron a mi casa, secuestraron a mi hermano, que aún tiene las marcas de la tortura. Los pactos de los que hablás no son otra cosa que la invención de los reaccionarios como vos que sueñan con un país de esclavos sometido a la fuerza del Capital. Si tenés valor, rectificá tus palabras”, advirtió.

Daer también había criticado la Ley Ómnibus, que Milei envió para el tratamiento a extraordinarias. Y en el Gobierno advirtieron en su momento que es “llamativo” que la CGT no hizo un paro durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández.

En una entrevista previa a Navidad, por Radio Mitre, Sturzenegger había apuntado contra los sindicalistas: “Cuando veo a la CGT, que va a marchar a la Corte Suprema para pedir que saquen el DNU, me pregunto por qué no marcharon cuando Alberto Fernández publicó el DNU para encerrarnos en pandemia. Aparentemente se despertaron ahora. Nunca dijeron nada antes. Es una manera de no abordar que lo que verdaderamente molesta del DNU es su contenido. Nosotros queremos dar el debate sobre el contenido y sobre las leyes que van a ir al Congreso”.

