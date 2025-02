Dura respuesta del kirchnerismo contra el nuevo espacio de Kicillof que desafía a Cristina: “Dividió lo existente”

Si había internas en el peronismo, este sábado se ahondaron. La reacción de Cristina Kirchner a la nueva fuerza política que anunció antes del mediodía Axel Kicillof fue furtiva. “Es un movimiento de escisión” , sintetizaron a LA NACION cerca de la expresidenta sobre esta vertiente que nació en la provincia de Buenos Aires y que es el primer gesto concreto de autonomía por parte del gobernador. No faltaron las arremetidas por el timing del mandatario provincial y sus principales laderos para hacer la comunicación: en la peor semana que atravesó la gestión de Javier Milei con el escándalo por promocionar la criptomoneda $LIBRA.

“Axel Kicillof dividió lo existente, dividió la fuerza política que lo llevó a ser gobernador de la Provincia” , sostuvieron a LA NACION fuentes ligadas a Cristina Kirchner como réplica al nacimiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que lo tiene al gobernador como principal referente, acompañado por intendentes, legisladores, organizaciones sociales y sindicatos, que plantearon la necesidad de “reinventar” y “actualizar” las ideas, “sin temor al debate interno”. Una línea que le abrieron dentro del mismo peronismo sin anuncios a sus conductores: la expresidenta a nivel nacional y su hijo Máximo, en la provincia de Buenos Aires.

Abrazar al pueblo y encender la esperanza.

Movimiento derecho al futuro.



🔗https://t.co/zEzy5ZNzpH pic.twitter.com/TVJHtW2jXT — Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) February 22, 2025

Mientras todavía pesan sobre Kicillof varias definiciones sobre cómo se harán las elecciones en la Provincia, en el kirchnerismo aseguraban que “se quedó con la parte más chica” de Unión por la Patria (UP). Tras puntear los firmantes del documento fundacional, alegaban que entre los que suscribieron a esta nueva fuerza no encontraron ningún dirigente que ya no esté dentro del peronismo. Ponían como ejemplos al intendente de Esteban Etcheverría, Fernando Gray, o al diputado Florencio Randazzo, enemistados desde hace tiempo con Cristina Kirchner. “No suma a Sergio [Massa], ni a Juan [Grabois]. No es nada nuevo. Es una escisión de UP. Lo que hace es dividir”, remarcaron.

Se escuchó también a alguno que no por más metafórico fue menos letal con el gobernador. “No trajo a nadie a jugar. Agarró la torta, la rompió toda y se quedó con mijagas” , resumió.

Cristina Kirchner y su hijo Máximo rodrigo-nespolo-10977

Impulsado sobre todo por su mesa chica política, en la que pesan las opiniones de sus ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Desarrollo, Andrés Larroque, como la de un grupo de intendentes que orbita cerca de él, Kicillof sorprendió este sábado con un comunicado para promocionar esta estructura naciente. Fuentes al tanto del armado se encargaron de marcar que no buscaban una disputa interna pero que era necesario contener a los actores que lo consideran al gobernador principal alternativa al gobierno de Milei. “Es como tantos otros espacios dentro del peronismo, todo adentro”, resaltaban, contrarios al kirchnerismo más duro, que le sospecha desde hace meses a Kicillof que quiere conformar lo suyo y dejarlos afuera. “Reivindicamos a Perón, Evita, Néstor y Cristina Kirchner. Eso no se corre, pero buscamos pensar en futuro”, desglosaban en el MDF.

Axel Kicillof junto a parte de los dirigentes que lo respaldan Instagram @vtolosapaz

La indignación por la vertiente del gobernador se exacerbó por el tiempo calendario. En el kirchnerismo usaban como término menos vehemente que la movida fue “absolutamente amateur” en estos días en los que Milei y sus principales funcionarios se vieron salpicados por el escándalo de $LIBRA, que motivó denuncias contra el mandatario tanto en la Justicia argentina como en la de Estados Unidos.

“Es absolutamente criticable que este movimiento de división de lo propio se haga en un marco en que el Gobierno está siendo fuertemente cuestionado. Es absolutamente amateur dividir el frente electoral y hacerlo en un contexto donde el Gobierno está grogui”, plantearon desde el kirchnerismo luego de que su jefa máxima le dijera al Presidente que se estaba “cayendo a pedazos”, que era un “estafador” y que convirtió la Argentina en un casino. “Llama poderosamente la atención. Milei fue imputado y viene esto. Por lo menos es raro”, indicaban cerca del Instituto Patria, donde no salían del asombro. En tándem, el Presidente buscaba hacer caso omiso a la polémica y se mostraba en la CPAC de Washington con el mundillo republicano.

Milei partió a Estados Unidos en medio del escándalo por $LIBRA afp - AFP

El Movimiento Derecho al Futuro y las definiciones que faltan

Motivado por un grupo de dirigentes que está cansado de los manejos camporistas, más que nada durante los cierres de listas, el gobernador dio este sábado su primer paso a la independencia rodeado por un séquito de referentes y organizaciones que ya no están cómodos con la conducción de Cristina Kirchner pero que se mantienen en UP.

Antes del mediodía sonó fuerte el rumor de que se venía un anuncio del gobernador, que se canalizó cuando decidió retuitear el documento de la recién nacida cuenta de esta fuerza que lo tendrá como referente principal. Las siglas MDF y el logo sobre fondo azul con una especie de bandera que tiene la forma de la Argentina serán lo que distinga a la tropa que recaló en su liderazgo y que irrita a los sectores más ligados a la expresidenta y su hijo.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la conducción de Axel Kicillof, se ha convertido en el escudo y la red que luchan por proteger los derechos de los bonaerenses ante un Estado desertor”, afirmaron en el comunicado con el que se lanzó la vertiente y que rubricaron intendentes como Julio Alak, de La Plata; Fernando Espinoza, de La Matanza; Mario Ishii, de José C. Paz, que ya se encargó de poner carteles pro-Kicillof en las autopistas; Jorge Ferraresi, de Avellaneda y uno de los más enemistados con La Cámpora; y Mario Secco y Fabián Cagliardi, de Ensenada y de Berisso, que son de los más fieles, entre otros. En el grupo de diputados nacionales ficharon entre los nombres más importantes Hugo Yasky, Daniel Gollan, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero.

Kicillof y Bianco participaron este sábado de la ceremonia de asunción del nuevo obispo de Mar del Plata, Ernesto Giobando @kicillofok

“El pueblo y la patria necesitan de un peronismo que abrace al pueblo y enfoque sus energías a reconstruir el sueño colectivo de una patria justa, libre y soberana. Hacia allá nos dirigimos, derecho al futuro. A un futuro mejor”, aseguraron, con la idea subyacente de Kicillof de lograr, desde la provincia de Buenos Aires, una proyección nacional que lo ponga como contracara de Milei y que nuclee sobre su figura no solo a espacios peronistas sino también a dirigentes que lleguen desde otras terminales, desencantados con el gobierno nacional.

Pese a esta avanzada del kicillofismo, todavía le quedan al gobernador cuestiones clave para resolver con la presión de sus -todavía- socios Cristina Kirchner y Sergio Massa, que se muestran impacientes. Una, si habrá PASO provinciales, una definición que deberá caminar por la Legislatura, conducida por el camporista Facundo Tignanelli y donde el Frente Renovador tiene su peso. Dos, si desdoblará la fecha de los comicios provinciales con los nacionales, una medida que mostrará hasta cuánto está dispuesto a distanciarse de quien fue su máxima jefa política.

De momento, el 5 de marzo ya agendó la apertura de sesiones ordinarias en la Provincia. Ahí se esperan anuncios. En el kirchnerismo dicen que las definiciones se tienen que acelerar. Por una cuestión de “organicidad”.

Paula Rossi Por