Durán Barba analizó el rol de Macri en la negociación electoral con Milei

El asesor político Jaime Durán Barba volvió a criticar a Mauricio Macri (para quien trabajó), en medio de las negociaciones para sellar el acuerdo entre el Pro y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, al que calificó de “degradante” para el expresidente. “Lo que ha hecho me suena a capitulación”, analizó en diálogo con LN+.

Durán Barba criticó a Macri por segunda vez en una semana. Antes, había apuntado contra la estrategia del expresidente de adelantar las elecciones en la Ciudad y de ceder a LLA la victoria en el bastión en el que nació el Pro.

Ahora redobló estas críticas y consideró que es difícil que la relación entre los políticos salga bien. Para ello, la comparó con el vínculo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el magnate Elon Musk, que se alejó del gobierno tras encabezar el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Mauricio Macri en el Congreso Energía Chubut 2050 Captura de video

“Es difícil que dos personalidades tan fuertes convivan en el poder. Siempre hay lugar para uno solo. Iban a chocar inevitablemente. Algo semejante ocurre con Macri y Milei. Son dos personalidades que no pueden trabajar juntas. Es difícil pensar en un Milei obedeciendo a Mauricio o al revés. No funciona así”, expresó.

Ayer, en el Foro Energía Chubut 2050, Macri allanó el camino para que se concrete una alianza electoral entre los partidos en territorio bonaerense bajo el argumento de que “es lo que el país necesita, un acuerdo razonable”. Detalló que es Cristian Ritondo, el presidente del partido en la Provincia, el encargado de construir el acuerdo. Unos días antes, el diputado nacional se reunió con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con Diego Santilli, otro representante de Pro en la provincia.

Macri también dijo que su espacio acompaña a Milei con “vocación patriótica” y que el diálogo está nuevamente abierto.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en su discurso al cierre de campaña de Manuel Adorni, entonces candidato a las elecciones para la legislatura de la ciudad de Buenos Aires Rodrigo Abd - AP

Durán Barba sostuvo que hay matices entre los partidos que “no fueron entendidos”. “Lo que ha hecho Mauricio me suena a capitulación [acuerdo de rendición en situaciones de guerra]”, comentó, y sumó: “Él no participa del acuerdo, lo cual es degradante, porque es el líder del partido el que tiene que hablar con el otro partido y llegar a un acuerdo. Y no pone ninguna cláusula”.

Al final de este análisis, dejó una advertencia: “Si sigue así, el Pro va a ser absorbido por La Libertad Avanza”.

CFK se presentará en PBA el 7 de septiembre. El análisis de Jaime Durán Barba.

Para el asesor, las elecciones porteñas tuvieron un fuerte impacto en el partido encabezado por Macri y fueron las que llevaron a esta actitud del expresidente. “Lo que pasó en la ciudad fue contundente. El Pro por mucho tiempo tuvo una hegemonía total en la ciudad. Y, en esta última elección, llegó a tener la votación más baja de la historia”, explicó.

Señaló que La Libertad Avanza apareció como el primer partido político, aunque “no llegó a la votación que obtuvo Milei en la ciudad al ser elegido presidente”. “Eso significó la hegemonía de LLA en el bastión de Pro. Eso influyó en esta actitud”, concluyó.

Durán Barba ya había dicho que el Pro perdió su identidad y que será difícil que el radicalismo o la Coalición Cívica estén con el partido de Macri. Esto, principalmente, porque el Pro “es un espacio moderno” donde “no podés ir al pasado”. También responsabilizó a Macri por el “desgaste” del espacio.