Después de lanzar su candidatura, Cristina Kirchner y Axel Kicillof retomaron el contacto

Después de anunciar ayer que se postulará como candidata a legisladora provincial por la tercera sección electoral, Cristina Kirchner retomó hoy el contacto con Axel Kicillof, luego de varios meses de distanciamiento.

“Hablaron, breve y cordialmente. Quedaron en que vuelven a hablar en estos días”, sintetizaron fuentes al tanto de diálogo, cuyo contenido, de todos modos, se mantuvo bajo siete llaves.

Según explicaron fuentes del Instituto Patria, la expresidenta le hizo llegar a través de su secretario un mensaje al gobernador para conversar y recibió una respuesta favorable. Si bien a principios de la tarde no habían podido hablar en forma directa porque Kicillof estaba en una reunión, la conversación se habría producido horas después.

Eso fue lo que confirmó el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien en diálogo en el canal LN+ afirmó que el diálogo ya se produjo y que tuvo como objetivo empezar a conversar sobre una posible unidad del peronismo en la provincia, para enfrentar a La Libertad Avanza, que iría aliado a Pro.

“Cerca del mediodía la expresidenta se comunicó con el gobernador”, confirmó el intendente peronista. Y después dijo que el sentido del diálogo fue avanzar hacia una convergencia de ambos espacios.

“Va a haber lista de unidad”, señaló y después agregó que “en breve habrá una reunión entre ellos para acoradar lo que queda en los próximos 40 días, que es el cierre de listas”.

En Buenos Aires, las elecciones de diputados y senadores provinciales serán el 7 de septiembre y el cierre de listas es el 19 de julio. Para presentar las alianzas, el plazo máximo vence el 9 de julio. Los plazos electorales, así como el desdoblamiento d elos comicios, fueron motivos de choque entre el cristinismo y el kicillofismo.

Fue la intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, quien había afirmado más temprano que Cristina Kirchner llamaría durante la jornada de hoy a Kicillof, con quien disputa poder en la interna del peronismo.

“Ella siempre busca hablar con Axel. De hecho, si no lo llamó y no hablaron, sé que seguramente se está dando durante el día de hoy. Cristina no tiene ningún problema, al contrario, de llamarlo a Axel. O lo hizo, o lo hará durante el día de hoy”, afirmó Mendoza en declaraciones al canal de streaming Gelatina.

Desde el gobierno bonaerense, en un principio negaron que la comunicación entre Cristina y Kicillof se haya producido, aunque después relativizaron esa postura y hablaron de que no estaban informados al respecto.

Deslizaron, por su parte, algunas líneas sobre el acercamiento entre ambos, sin confirmar el diálogo mano a mano.

Una fuente de confianza del gobernador afirmó a la nacion que Kicillof ya había hecho una propuesta concreta de diálogo. “Axel ya propuso reunión con intendentes de las dos partes, para trabajar en las condiciones para la unidad. Lo viene hablando hace tiempo con algunos interlocutores e intendentes del lado de ellos”, afirmó la fuente consultada.

“Si no es hoy [por ayer], va a ser mañana [por hoy]”, admitió un dirigente alineado con el gobernador consultado por la nacion.

Desde la tropa de Kicillof en la Legislatura, indicaron a este diario que la expresidenta “había llamado a los canales habituales en estos días”. Esos “canales habituales”, son jefes comunales que tienen vínculos en ambas orillas de la pelea interna del peronismo.

En la Legislatura, hubo ayer una muestra de que el acercamiento existe. Los senadores identificados con Cristina y los alineados con Kicillof se unieron para intentar llegar al quorum que permitiera iniciar una sesión ordinaria en la que se iba a debatir un proyecto cristinista para rehabilitar la reelección indefinida de legisladores bonaerenses, concejales municipales y consejeros escolares, pero no de intendentes. No tuvieron éxito.

El proyecto de reelecciones legislativas ilimitadas, en su origen, había enojado al kicillofismo, que lo interpretaba como un castigo para los intendentes que respaldan al gobernador en la interna, todos deseosos de tener reelección indefinida y excluidos de la iniciativa que presentó el senador cristinista Luis Vivona junto con otros legisladores de ese sector. Con una iniciativa de la senadora Ayelén Durán que incluía a los intendentes, el kicillofismo había planteado su reacción. Ayer, no obstante, los senadores kicillofistas se movieron en bloque con los cristinistas.

Cristina habló ayer, en una entrevista en el canal C5N, y afirmó que será candidata a diputada bonaerense por la tercera sección electoral, al tiempo que criticó la decisión de Kicillof de haber desdoblado la elección bonaerense con respecto de la nacional.

Tras la entrevista televisiva de la expresidenta, cerca del gobernador señalaron que sus dichos no cambiaban su postura en la interna. El sábado, Kicillof lanzó el Movimiento Derecho al Futuro con un acto en Los Hornos, La Plata, en el que redobló su desafío al cristinismo.

Más de lo mismo”, sentenció un dirigente que participa del armado político del gobernador, al referirse a las declaraciones de Cristina en C5N. “Nosotros marcamos un camino y una estrategia. Preocupa más Axel que [el presidente Javier] Milei, evidentemente”, consideró, y remató: “No tiene sentido nada de lo que están haciendo. No hay lógica política, es difícil de entender y de explicar, y no hay solidez”.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, hombre de máxima confianza de Kicillof, se pronunció sobre la candidatura de Cristina en la tercera sección en declaraciones radiales un mes atrás. “No hay ningún problema con que Cristina sea candidata, es una gran candidata”, dijo a la FM 107.3.

Luego de la entrevista de la exmandataria, en el kicillofismo se imponía la tesis de mantenerse en su postura (trabajar su espacio propio y convocar a la unidad contra Milei desde ese lugar de liderazgo). No mostraban sorpresa por la oficialización de la postulación de Cristina en la tercera sección electoral.

"Se la esperaban. Les van a tirar el despelote [de la interna] a Teresa García y Facundo Tignanelli [jefes de los bloques de Unión por la Patria en las dos cámaras de la Legislatura] y van a seguir con el planteo de discutir la unidad y la relación de la Legislatura con el gobernador", sostuvo una fuente alineada con Kicillof. En el campamento del gobernador se respira desde hace tiempo un claima de malestar con los legisladores de Unión por la Patria alineados con Cristina, porque no responden al mandatario provincial.