La Coalición Cívica pidió la renuncia del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad

El bloque de diputados de la Coalición Cívica ARI exigió este lunes la “inmediata renuncia” de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de sus expresiones “crueles y discriminatorias” hacia personas con discapacidad. El pedido fue encabezado por el presidente del espacio y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, quien, a través de su cuenta en X, sostuvo que Spagnuolo “no puede continuar un día más al frente del organismo”.

Las críticas se originaron a partir del testimonio de Ian Moche, un chico de 12 años diagnosticado con autismo, y su madre Marlene Spesso, quienes relataron un polémico intercambio ocurrido durante una reunión oficial en marzo de 2024.

Según ambos, Spagnuolo afirmó: “Si tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado”, y lanzó preguntas como: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí?”.

EXIGIMOS LA RENUNCIA DE SPAGNUOLO, TITULAR DE LA AGENCIA DE DISCAPACIDAD.



Tras conocerse sus expresiones crueles y discriminatorias, el titular de la ANDIS no puede continuar un día más al frente del organismo. Su función es proteger a las personas con discapacidad y garantizar… pic.twitter.com/Aw6p5aiMHy — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) June 2, 2025

En la Cámara baja, los diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto —firmado por Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Juan Manuel López— que repudió esas declaraciones, las consideró “una violación de sus deberes como funcionario público” y cuestionó su idoneidad para el cargo, “que requiere empatía, conocimiento y un compromiso irrestricto con la protección de los derechos de las personas con discapacidad”.

“Sus expresiones, crueles, discriminatorias y contrarias a los principios constitucionales y los derechos humanos, demuestran un desprecio por la población sujeta a la protección de la Agencia y constituyen una violación de sus deberes como funcionario público”, sumó el escrito.

Asimismo, rechazaron la reacción del presidente Javier Milei, quien calificó al menor y al periodista Paulino Rodríguez —quien realizó la entrevista en la que se difundieron los hechos— como “operadores del lado del mal”.

Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla... https://t.co/yE27aK1t6X — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2025

“Desde el Congreso no podemos dejar pasar estos hechos. Esta semana vamos a dar media sanción a la emergencia en discapacidad, pero también es necesario repudiar estas declaraciones y exigirle al Gobierno la renuncia de Spagnuolo”, cerró Ferraro en la publicación.

Antecedentes de Spagnuolo

La polémica en torno al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad no es nueva. En febrero pasado, Spagnuolo firmó la resolución 187/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se emplearon términos como “idiota”, “imbécil” y “retardado mental” para referirse a las personas con discapacidad.

El documento de la resolución, en la que se actualizaban los criterios para otorgar pensiones no contributivas por invalidez, provocó un fuerte rechazo por parte de organizaciones y especialistas debido al uso de términos ofensivos para referirse a personas con discapacidad.

Tras el escándalo, Andis emitió un comunicado en el que aclaró que se trató de un “error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta” y agregó: “Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo [los criterios de evaluación] ni sus criterios de evaluación”.

Pese a que el organismo prometió modificar el texto, el malestar se profundizó cuando se conoció que el organismo desplazó a dos empleadas de menor jerarquía, mientras Spagnuolo conservó su cargo.

Finalmente, Andis informó que modificó la Resolución 187, publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero pasado.

El texto de la resolución, antes de ser modificado

El texto decía: “Retardos mentales. Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo-práxico. Pero con el crecimiento y las exigencias sociales las personas que lo padecen deben suplir sus carencias con elementos sustitutivos a veces de la personalidad y se tornan trastornos también cualitativos. La comprobación de una dificultad práctica para conducirse autónomamente en la vida, junto con el estudio de las funciones, permitirá bosquejar el perfil del individuo. Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo; 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias; 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias; 60-70 (débil mental moderado): lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual; 70-90 (débil mental leve): cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercan al normal”.