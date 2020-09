Patricia Bullrich Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2020 • 22:33

Después del anuncio que dio el presidente Alberto Fernández, en el que confirmó que le quitará un 1% de la coparticipación a la Ciudad y se lo dará al gobernador bonaerense para lo que llamó "Fondo de Fortalecimiento Fiscal", la reacción de la oposición no se hizo esperar. Si bien a lo largo de la jornada la gran mayoría del arco opositor repudió la protesta policial que se gestó en la Quinta de Olivos, varios integrantes de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa del Gobierno.

"Ante un problema de esta profundidad la solución no puede ser hacer magia y sacarle 35.000 millones a la Ciudad", señaló Mario Negri en diálogo con TN. El presidente del bloque de la UCR adjudicó la problemática a una falta en la cadena de mando. "En en este tiempo no hicieron bien las discusiones entre el ministro de Seguridad de la provincia y la ministra de Seguridad de la Nación, una tensión permanente en medio de la tensión de la pandemia", criticó. "No estamos frente a un hecho que te agarró a las 6 de la mañana y que vos desconocías. O hubo un menosprecio sobre el problema", remató Negri.

Por su parte, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich rechazó categóricamente la iniciativa del oficialismo. "La palabra del Presidente no vale nada. Arrancó pidiendo diálogo y unilateralmente le cargó a los porteños un problema que es de la PBA, y que su espacio agigantó durante 33 de los últimos 37 años", disparó por Twitter la exfuncionaria. Y, en esa misma línea, agregó: "Jugó con la esperanza y la necesidad de todos los policías bonaerenses que esperaban una resolución favorable de su legítimo reclamo, los mandó a la casa, y cambió un problema policial por un conflicto político a la medida de su espacio".

"Entre los que viven y trabajan en la ciudad hay alrededor de 7 millones de personas que se podrían ver perjudicadas. La Argentina no se construye enfrentando CABA y PBA. Esa lógica perversa empobrece cada día más al país", completó Bullrich en relación a la reciente decisión de Alberto Fernández.

Martín Lousteau, ubicado en el ala "dialoguista" de Juntos por el Cambio, no ocultó su sorpresa ante el anuncio de Fernández. "Nadie del gobierno de la Ciudad estaba al tanto de esto. Ahora en medio de la pandemia, la provincia recibió 65 mil millones de pesos que el resto de las provincias no recibieron", destacó.

Según detalló LA NACION, Horacio Rodríguez Larreta se enteró del tres minutos antes de la presentación del presidente Alberto Fernández, que la Nación le quitaría un 1 por ciento de la coparticipación y se la daría l gobernador bonaerense Axel Kicillof para afrontar el aumento para la policía.

"Ahora, lo que acaba de decir el Presidente, que es un hombre de diálogo y hace las cosas de esta manera, es una modificación gigantesca y resolver la coparticipación por la protesta extorsiva, en el modo que se hizo, por más que sea la cuestión de fondo, me parece un absurdo, no es la construcción de institucionalidad, es todo lo contrario", consideró Lousteau.

Horas antes el senador nacional por Juntos por el Cambio, fue uno de los integrantes de la oposición que rechazó el modo en que se realizó hoy la protesta policial y pidió "bajar el nivel de la confrontación y dejar de lado el agravio fácil".

Federico Pinedo, en diálogo con LN+, se refirió a la cuestión como un conflicto de larga data. "Esto no es un tema de salida del conflicto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, creo que es un viejo conflicto que el kirchnerismo tiene con CABA como antes tenía con la Provincia de Buenos", precisó.

"Están tratando de sacarle plata a CABA, gobernado por un partido adversario. Me parece que lo de la policía es una excusa", denunció, y sobre ello concluyó: "El Presidente no tiene facultades para sacarle coparticipación a las provincias o CABA sin el acuerdo".

Fiel a su estilo crítico, el diputado nacional Fernando Iglesias, uno de los representantes del ala dura de Pro, rechazó categóricamente la reducción del porcentaje de la coparticipación a la Ciudad, dada a conocer hoy. "Acá hay dos proyectos de país, uno que creo que intentamos encarnar como fuerza política es que todo el país goce de las condiciones de vida de la Capital Federal, y el proyecto del peronismo es muy simple es que la Capital y los distritos más avanzados se transformen de nuevo en el conurbano", sentenció.

"Desde que llegó Alberto Fernández no han hecho otra cosa que esto, sacarle a los ajenos para darle a los propios. Le sacó a los jubilados que pagaron sus aportes para darle a los que no. Le sacó a todas las provincias avanzadas y desarrolladas, no les da nada. Le sacó al campo para darle a los sectores productivos atrasados que no pueden vivir sin subsidios. Todo el tiempo hacen lo mismo y después se asombran de que haya una grieta en el país", opinó Iglesias en una entrevista con TN.

El diputado fue también uno de los que repudió hoy la protesta de la policía bonaerense en la quinta presidencial de Olivos. Horas antes del anuncio Iglesias aclaró que acompañaba los reclamos de los agentes, pero advirtió que la residencia del Presidente "no era el lugar" para que los policías protesten.

Otras repercusiones

Por su parte, el economista y decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, Eduardo Levy Yeyati, criticó duramente la medida anunciada esta noche por el presidente Alberto Fernández y la definió como un "modelo de pobreza inclusiva" y apuntó contra la falta de administración por parte del oficialismo.

"La campaña 2021 empezó temprano, con el país empobrecido y la pandemia desadministrada. El peor escenario", difundió desde su cuenta de Twitter Levy Yeyati, profesor visitante de la Harvard Kennedy School of Government e investigador principal del Conicet.