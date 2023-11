Durísima réplica de Luis Juez a Gerardo Morales tras su cruce con Mauricio Macri: “Massa le prometió ser ministro”

escuchar

A horas del último debate entre Sergio Massa y Javier Milei, el seno de Juntos por el Cambio (JxC) se vio revolucionado, una vez más, tras el fuerte cruce que protagonizaron en la red social X Mauricio Macri y Gerardo Morales y donde el gobernador desafió al expresidente.

Luis Juez no quiso quedarse afuera de la discusión y arremetió contra el funcionario jujeño. Lo acusó de ser “funcional” al ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialismo. “Tené los huevos suficientes para pararte y decir voy a hacer esto porque Massa me prometió que voy a ser ministro”, lo criticó el senador nacional. Patricia Bullrich también atacó a Morales.

“¡Anda a la Justicia, hermano! ¿Qué sabes? Yo lo patrocino como abogado”, apuró Juez a Morales y lo señaló de “extorsionar” con este tipo de actitudes. El gobernador jujeño publicó hoy temprano un video de Bullrich, antes de que se aliara con Milei, en el que advertía sobre la figura del libertario. ”País normal este, con Cristina y @mauriciomacri libres cuando tendrían que estar presos. Si querés Mauricio, puedo entrar en detalles”, desafió Morales.

Para Juez, Morales “contribuyó enormemente” para que JxC dejara de ser una opción para los argentinos. “Gerardo fue candidato a vicepresidente en una de las fórmulas más importantes, pero en los últimos dos años y medio estuvo poniendo en jaque la construcción de JxC. Siendo el presidente de uno de los partidos más importantes de la alianza podría haber tenido otra conducta, otra actitud”, lo culpó en una entrevista en radio Milenium.

Este nuevo cruce entre Macri y Morales tuvo su origen a partir de un posteo del referente de Pro pasadas las 22 del sábado en el que escribió: “País raro este. Parece que Milagro Sala y Gerardo Morales van a votar al mismo”, en referencia al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Massa. Una hora después, y también por X (antes Twitter), el dirigente radical le respondió: “Tenés que estar muy enfermo @mauriciomacri para que saques un tuit así a este hora”.

En el mismo posteo, Morales añadió: “Creo que tu enfermedad es la ambición de poder, por eso querés a un loco que puedas manejar”. De esa forma, y sin mencionarlo directamente, se refirió Milei con quien Macri se alió de cara al balotaje luego de que Bullrich perdiera las generales.

País normal este, con Cristina y @mauriciomacri libres cuando tendrían que estar presos. Si querés Mauricio, puedo entrar en detalles. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) November 12, 2023

“Con Morales no quiero ir a ningún lado, no quiero saber nada. Un tipo que utiliza los métodos de los tipos que vinimos a combatir, capaz de ser un vocero del miedo, no quiero saber nada. ¿Cuál sería el argumento para que uno de nuestros gobernadores sea un entusiasta militante de la causa de Massa? Eso es inexplicable”, volvió Juez a arremeter contra el titular del Ejecutivo jujeño.

Bullrich también salió al cruce de Morales. “Cruzaste un límite. Comparar a Mauricio Macri con Cristina Fernández de Kirchner es caer muy bajo. ¡INMORAL!”, escribió en sus redes sociales.

Morales: cruzaste un límite.

Comparar a Mauricio Macri con CFK es caer muy bajo. ¡INMORAL! https://t.co/QMj8HP0Zsq — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 12, 2023

“La gente nos corrió de la cancha”

Juez fue muy crítico con los referentes de JxC. “Dejamos de ser una opción para los argentinos cuando la vanidad de nuestra dirigencia nos llevó puestos. Si yo fuera un votante de Juntos diría ‘menos mal que no los vote a estos tipos porque mira cómo están’”, aseveró el legislador y habló de “nuestra incapacidad, soberbia, vanidad, conductas que nos han desmerecido ante la sociedad”.

Si bien apuntó con dureza contra Morales, no fue tan tajante con Macri al hablar de sus responsabilidades dentro de la coalición: “Probablemente, le atribuya haber entrado tarde a la cancha, el tipo se retiró”. El senador dijo que actualmente se encuentra reflexivo y con un dejo de frustración. “Teníamos una oportunidad de devolverle la esperanza a los argentinos y ahora estamos mirando un partido por el lado del alambrado, donde están jugando dos equipos y ninguno es nuestro”, prosiguió Juez.

Dijo que por un lado está Massa, “que para mí es todo lo que está mal en la política, es un impedimento ético”. Respecto del otro lado, dijo que a Milei “ni lo conozco”. “Tengo 50 millones de dudas de él que no me las pudo despejar todavía, pero tengo claro que tengo que elegir entre Frankenstein y Drácula y me voy a quedar con Frankenstein porque por lo pronto me asusta, el otro te mata”, opinó Juez.

“Yo dije que yo no le voy a manejar el pastillero [a Milei] y que estamos probablemente ante un tipo desequilibrado, pero Massa es todo lo que está mal. Es un bandido”, agregó. “No digo que Milei esté bien, puede terminar siendo peor que Massa; pero Massa no es una incertidumbre, expresa todo lo que está mal, todo lo fulero, toda la rosca”, prosiguió Juez en su crítica al candidato presidencial del oficialismo.

El senador solo tuvo palabras en contra del actual ministro de Economía. Dijo que “puede hacer cualquier cosa porque es un tipo que no tiene barreras éticas, no tienen freno inhibitorios”. Para Juez, si Massa decidiera “llevarse puesto al kirchnerismo, lo va a hacer”.

El senador acusó a Massa de extorsionar. “¿Te crees que no extorsiona a las provincias? ¿Cómo crees que gobierna el peronismo sin quilombo en este contexto? Milei dice que va a hacer lo mismo, pero no lo va a poder hacer. Solo los peronistas lo pueden hacer porque en gran parte la sociedad se lo ha permitido”, dijo Juez durante la entrevista radial.

“Acá, en Córdoba, todo el peronismo está trabajando para Massa”

Juez afirmó que en Córdoba “todo el peronismo está trabajando para Massa, incluso [Martín, el gobernador electo de la provincia] Llaryora. Pero como no quieren comerse una cachetada el 19 a la noche buscan el equilibrio”. Aun así, para el senador las y los habitantes de esa provincia “van a votar masivamente a Milei”.

Aseguró que Juan Schiaretti “no va a venir nunca a Juntos por el Cambio” y describió su accionar en los debates presidenciales. “Le vendió a los porteños que estamos viviendo en Dubai. Se lució, qué mal habrán sido”, dijo.

