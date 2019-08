El exjefe de la AFIP está acusado de favorecer a Cristóbal López con un flexible plan de pagos

"De un día para el otro, pasé de ser un funcionario probo a que [Julián] Ercolini me decrete la muerte civil. Si ven mi legajo, mi vida, salvo por las denuncias que me han hecho Carrió y otros malandras de la política, nunca cometí delitos ni grandes errores", dijo el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en la reanudación del juicio oral que enfrenta por defraudación al Estado junto con los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, por defraudación al Estado. Y agregó, irónico: "Me empujaron al juicio oral como el comisario se llevó a Hijitus, Larguirucho y su pandilla".

En su defensa, Echegaray dijo que no conocía a López y a De Sousa. "Nunca vinieron a mi casa ni tampoco pidieron audiencia conmigo", aseguró. "No cometí ningún fraude. No tuve ninguna reunión con estos señores. ¿Diagramé un plan sin juntarme con los copartícipes del delito? ¿Por telepatía hicimos esto? ¿Por internet?", agregó. Dijo que no hubo irregularidades en los planes que fueron otorgados a la empresa, y que si las hubo, él no fue el responsable.

Durante las primeras dos horas de su declaración indagatoria frente a los jueces del Tribunal Oral Federal N°3, el exfuncionario cuestionó la acusación que hizo la AFIP en su contra, y la investigación que llevó adelante el fiscal Gerardo Pollicita. Dijo que el juez Julián Ercolini le decretó "la muerte civil", que es víctima de una matriz de persecución y que no se llevó adelante ninguna de las medidas de prueba que pidió en su defensa.

De qué se lo acusa

En esta causa se lo acusa de haber proveído a la empresa Oil Combustibles, del Grupo Indalo, planes de pago particulares de manera irregular para el pago del Impuesto a la Transferencia del Combustible (ITC). Hace unas semanas el TOF N°3 incorporó como material de prueba una pericia que elaboraron y firmaron expertos sugeridos por las defensas, por el Ministerio Público Fiscal, por la AFIP y por la Corte Suprema. Ese informe precisó las cifras adeudas por la empresa durante el período investigado por la Justicia (2013 - 2015) y la cifra adeudada al día de hoy. Los acusados consideran que el peritaje los favorece. Aún no hubo una manifestación del Tribunal al respecto de ese material porque recién comenzó la etapa de las declaraciones indagatorias.

"Se llevaron adelante auditorías durante mi gestión. Esas auditorías no advirtieron irregularidades ni anomalías respecto de los dos planes particulares que se le otorgaron al grupo económico ni a Oil Combustibles", dijo Echegaray. Y agregó: "Parece que a quienes hicieron esa auditoria son personas a las que no se puede considerar, pero si se considera a las de la nueva gestión".

"Esos planes de pago solo tienen una firma mía y un aprobado. Y el funcionario que preparó todo eso está con una falta de mérito firme, pero descuartizaron la causa", dijo. Se refiere a que la causa fue separada en distintos tramos. Ercolini envió a juicio el primer tramo, donde se encuentran López Echegaray y De Sousa, mientras que el otro tramo, donde se encuentran implicados los demás exfuncionarios de la Afip, sigue en instrucción.

Respecto de los planes particulares de pago que fueron otorgados por la AFIP, dijo que los planes fueron una política "del kirchnerismo". En ese sentido, puso como ejemplo el caso de Iecsa, la empresa que perteneció a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, que también recibió planes de pago particulares. "El plan de Iecsa lo di igual que a le di el plan a Cristobal lopez, y de la misma forma que di 1600 planes de pago. Le dí 108 cuotas a Iecsa, y al grupo Indalo sesenta y pico", señaló.

"Los planes están abiertos para todos", dijo en su defensa. "No me pueden llevar a juicio por algo que hicieron otros, que aparentemente lo hicieron bien, e imputarme una responsabilidad alocada".