Echegaray negó haber beneficiado a Cristóbal López con planes de pago de la AFIP

"Estoy acá respondiendo por lo que hicieron otros", dijo el extitular de la AFIP en el juicio oral por la causa Oil Combustibles

El extitular de la AFIP Ricardo Echegaray respondió preguntas del fiscal Juan García Elorrio en el juicio por la causa conocida como Oil Combustibles y dijo que con la acusación contra él y los dueños del Grupo Indalo se busca confundir a los jueces del tribunal oral. Su declaración indagatoria se desarrolló durante seis audiencias ante el TOF 3 y culminó esta tarde.

Echegaray disparó -una vez más- acusaciones contra quienes comandaron la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri, al señalar que Alberto Abad "empujó" al Grupo Indalo a la quiebra. "Abad sacó una resolución de quirófano jurídico, un acto administrativo para empujar al grupo a la quiebra".

También ratificó lo que había dicho en las audiencias anteriores, al asegurar que los planes de pago particulares que recibió la firma Oil para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC) eran legítimos y legales, y repitió que se juzga en este proceso "una política de Estado".

Una vez más, insistió en que él no fue el responsable por la certificación de los planes de pago, porque no era tarea competente del administrador federal. "Estoy acá respondiendo por lo que hicieron otros", dijo Echegaray. La semana pasada, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de exfuncionarios de AFIP que, durante su gestión, formaron parte del esquema que según la acusación no controló la adjudicación de los planes de pago particulares a la firma Oil.

Uno de los puntos de la acusación está basado en que la petrolera no estaba inscripta como gran contribuyente nacional y que de esa manera habría tenido un control menos riguroso por parte de la AFIP. "Lo que instalaron en esta acusación es que la única petrolera que no estaba inscripta como gran contribuyente nacional era Oil Combustibles. Pero en la acusación hay una intención de confundir al Tribunal Oral", dijo Echegaray. Y continuó: "Había UTES (uniones transitorias de empresas) que incluyen a grandes petroleras como YPF y que tampoco eran grandes contribuyentes nacionales", dijo el extitular de la AFIP.

Las preguntas de la fiscalía hicieron hincapié principalmente en cómo se solicitaron y cómo se aprobaron los planes de pago para la firma Oil. Cuando se le consultó si recordaba el momento en que la firma Oil solicitó esos planes de pago particulares, Echegaray dijo que no recordaba, y que fue Guillermo Mitchell -exfuncionario de la AFIP y con falta de mérito en esta causa- quien le hizo saber de la solicitud y que le brindó un informe sobre el tema.

Según la denuncia inicial, formulada por Elisa Carrió y causa en la que la AFIP es querellante, entre 2011 y 2015 la empresa Oil Combustibles recibió -sin justificar necesidades de ayuda financiera- de manera irregular planes de pago, en lugar de abonar al Estado el Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC) en tiempo y forma, para así financiar a las empresas del Grupo Indalo.

Como en la acusación fiscal se sostiene que el Grupo Indalo destinó los fondos que retuvo para financiar a otras empresas, García Elorrio le preguntó si conocía el destino de los fondos que retenía Oil por el ITC. "La AFIP no es gendarme de la vida de los contribuyentes, no es tarea controlar qué hace el contribuyente con el dinero", contestó.

Al finalizar sus respuestas, el extitular de la AFIP -que realizó una defensa técnica pero con fuerte tono político- pidió disculpas al tribunal por la vehemencia de sus declaraciones. Horas antes, cuando se le había consultado por la proyección de los funcionarios de la AFIP en diciembre de 2015 en relación a los planes de pago de la firma Oil, el extitular de ese organismo deslizó una chicana política: "Nosotros no sabíamos que íbamos a perder en 2015. Ganamos la primera vuelta y en el ballotage perdimos por poco más de un punto. Cuando uno pierde por 15 puntos, bueno...".

Echegaray eligió no responder a las preguntas de la AFIP -parte querellante en esta causa- porque acusa al actual titular Leandro Cuccioli de haber organizado con dos funcionarios de ese organismo para declarar "falsamente" en su contra.

El próximo en declarar es Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López. Ambos empresarios se encuentran detenidos con prisión preventiva desde fines de 2017 en el marco de esta causa, por orden del juez Julián Ercolini. Esa medida fue confirmada por la Cámara Federal, por la Casación, y también por el Tribunal Oral Federal N°3 que lleva adelante el juicio por defraudación al Estado.