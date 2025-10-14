Eduardo Costantini se refirió al apoyo que EE.UU. le dio al Gobierno y a lo que debería pasar con el dólar

El empresario y desarrollador Eduardo Costantini se refirió este martes al apoyo que recibió el gobierno de Javier Milei por parte del Tesoro de Estados Unidos y a lo que debería pasar con el tipo de cambio. A pesar de que los anuncios económicos le dieron un respiro al dólar antes de las elecciones legislativas, el también economista aseguró que “tenemos que devaluar”.

“Veo un hecho trascendente, inédito, que es la ayuda del Tesoro estadounidense y el alineamiento con [el presidente Donald] Trump. Además, tenemos por delante las elecciones de medio término (que serán el 26 de octubre) y eso va a ser un hecho contundente”, introdujo Costantini.

En diálogo con radio Mitre, el desarrollador inmobiliario expresó: “Me parece que por un lado esta ayuda desarticuló una crisis financiera que se avecinaba. Pero para hacer un diagnóstico hay que ver la dinámica que se viene. Primero, las distintas especificidades del acuerdo; segundo, la política cambiaria que va a seguir esta nueva etapa. Hay una declaración de Bessent [secretario del Tesoro estadounidense] de que el peso está subvaluado. Entonces, parecería ser que la percepción que tienen es que el dólar está caro y que tendría que estar al valor anterior o aún más bajo”.

Al ser consultado sobre si eso es bueno o malo, mencionó la posibilidad de tener que hacer una devaluación, algo que el Gobierno negó en reiteradas ocasiones. “Me parece bueno como primera reacción de desactivación de esa dinámica muy negativa para los mercados financieros y el país”, sostuvo en referencia a la turbulencia cambiaria tras las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, en las que el Gobierno perdió ante el kirchnerismo.

Eduardo Costantini Rodrigo Nespolo

Y agregó: “Pero no creo que sea lo apropiado para mantener el equilibrio general de la economía en términos de nivel de actividad y de flujos de la balanza de pagos. O sea, estoy de acuerdo con el ministro [de Economía, Luis] Caputo, no se puede pensar en un país que esté devaluando continuamente a tasa significativa. Devaluar, tenemos que devaluar”.

Justificó esto al decir que “sigue necesitando actualizarse a la par” con la inflación estadounidense, que es del 3% anual en promedio. “Hemos vivido en los últimos dos años una demanda estructural de dólares que fue satisfecha por distintos mecanismos de ingresos de capital, como la ayuda del FMI o el blanqueo. No hemos logrado últimamente un superávit de la cuenta corriente o una acumulación de reservas frente a los pagos inminentes de la deuda externa. Entonces, la Argentina necesita un equilibrio del mercado cambiario que sea compatible con un nivel de actividad que genere empleo y tasas de interés razonables que permitan expandir el crédito”, analizó Costantini.

En otro tramo de la entrevista, el empresario hizo hincapié en la gobernabilidad y en los acuerdos políticos de la administración libertaria, que habían sido frustrados durante el año hasta que tras las elecciones bonaerenses Milei dio un giro en el diálogo con los gobernadores. “El nivel de gobernabilidad hace a la percepción del riesgo país y el tipo de cambio de equilibrio. Y ahora vemos que, por un lado, vamos a tener las elecciones y por otro lado, en paralelo, aparentemente tenemos un gobierno que hace un giro copernicano en la estrategia dialoguista. Eso me parece positivo”, marcó.

Eduardo F. Costantini Fabián Malavolta

Además, aseguró que las elecciones nacionales del 26 de octubre significarán “una afirmación o una desaprobación de la política del Gobierno” y sostuvo que “van a ser muy reñidas” o que Milei no va a tener un buen resultado.

“Tengo incertidumbre al respecto. Hace cuatro o cinco meses pensaba que el Gobierno ganaba por cuatro o cinco puntos en la general. Hoy tengo grandes dudas. No sé si le va a ir mal, pero no puedo asegurar que le vaya bien por una serie de hechos que han ocurrido, que sin dudas le han restado popularidad. Fue una serie de errores no forzados. Pero yo miraría hacia adelante porque me parece que el apoyo del Tesoro generará nueva dinámica en lo político”, indicó, y volvió a remarcar que la ayuda financiera podrá ser una “oportunidad para encontrar un punto de equilibrio de mediano y largo plazo en el valor del dólar”.

Por otro lado, a Costantini le consultaron por sus recientes declaraciones sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof [dijo que era “honesto”]. En ese marco, aclaró que hablaba de la “falta de diálogo” que existe entre el mandatario provincial y el Presidente. “Yo dije que ambos -que tienen un pensamiento extremo distinto- son dos personas preparadas que perfectamente podrían sentarse y discutir las diferencias para el bien del país”, expresó y cerró: “Nunca escuché que Kicillof haya cometido un acto de corrupción para beneficio personal. Sin embargo, yo soy un gran crítico y me paso horas no pudiendo creer la gran estafa que nos han hecho con [la expropiación de] YPF. Y condeno enormemente la corrupción del kirchnerismo, como también ha habido hechos de supuesta corrupción con este gobierno (por el caso $LIBRA y las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad)”.