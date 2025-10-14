Ritondo apuntó contra Nacho Torres por el armado de Provincias Unidas

El jefe del bloque Pro en Diputados y titular del partido en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, apuntó este martes contra uno de los gobernadores de su espacio: el de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres.

Ritondo, principal promotor del acuerdo de los amarillos con la Casa Rosada, cuestionó a Torres por potenciar el armado de Provincias Unidas y, sobre todo, por poner candidatos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, que van a competir contra los que se postulan por los libertarios y Pro, que van juntos en ambas jurisdicciones bajo el sello Alianza La Libertad Avanza.

Los candidatos de Provincias Unidas en la Provincia Instagram Randazzo

“En estas elecciones, en Pro se les dio libertad a los distritos para hacer o no alianza [con los libertarios]. Lo que lógicamente está mal es que un gobernador que dice ser de Pro tenga un candidato por fuera de Pro en la Provincia y en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, es un problema que tendrá que contestar él", dijo Ritondo en Radio Rivadavia contra Torres y, de manera irónica, acotó: “Espero que le vaya bien en Chubut”.

Asimismo, el diputado nacional marcó: “No coincido con que no respeten las estructuras de su propio partido en otros distritos”.

Por eso, Ritondo planteó que él jamás hubiese propiciado en Chubut que LLA y Pro llevaran un candidato que compitiera contra Ana Clara Romero (la postulante del gobernador, que va por Provincias Unidas) para no complicarle las chances a Torres en su provincia, al contrario de lo que hizo el mandatario en Ciudad y Provincia.

Gobernadores de Provincias Unidas en la planta de Aluar en Puerto Madryn @JSchiaretti

Los dardos de Ritondo contra Torres fueron sobre todo por las candidaturas a diputado nacional de Florencio Randazzo junto a Margarita Stolbizer y Emilió Monzó, que representan a Provincias Unidas en territorio bonaerense; y de Martín Lousteau y Piera Fernández en la Capital.

En esos distritos, los postulantes de los gobernadores se enfrentan a los de la Alianza LLA: Diego Santilli y Karen Reichardt (Provincia), y Alejandro Fargosi y Patricia Holzman (Ciudad).

Cristian Ritondo fue uno de los principales impulsores de la alianza entre Pro y LLA FABIAN MARELLI

Los dichos de Ritondo llegan, además, un día antes del cierre de campaña de Provincias Unidas para las elecciones del 26 de octubre, que se hace este miércoles en el Estadio de Obras, en territorio porteño. Del evento van a participar los candidatos de Ciudad y Provincia, y también el de más alto perfil de esa fuerza, que es el exmandatario cordobés Juan Schiaretti, que tiene altas chances de imponerse en su provincia entre los que compiten para la Cámara baja.

A nivel nacional, Provincias Unidas fue potenciado por gobernadores que se oponen al kirchnerismo pero que tampoco comulgan con el presidente Javier Milei, pese a que lo apoyaron durante la primera parte de su gestión, sobre todo en el Congreso. Integran esta fuerza Torres, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes también serán de la partida durante el acto en Obras Sanitarias.