Eduardo y Elina Costantini: Las fotos de su primer verano esteño junto a su hija Kahlo Milagro

Instalados en José Ignacio, se los ve inseparables y muy relajados

Con looks casuales y algo de abrigo para protegerse del frío, la pareja disfruta de la playa frente a su casa, Nuestro Amor II
Con looks casuales y algo de abrigo para protegerse del frío, la pareja disfruta de la playa frente a su casa, Nuestro Amor II

Instalados en “Nuestro Amor II”, la casa que estrenaron este verano en José Ignacio, Eduardo y Elina Costantini viven un verano de pura felicidad junto a su hija, Kahlo Milagro, que el 17 de enero pasado cumplió un año y lo celebró ahí mismo con una fiesta inspirada en la alegría mexicana y en Frida Kahlo.

En diciembre estrenaron su casa mimetizada en el mar, su hija cumplió un año el 17 de enero y tienen un 2026 cargado de proyectos
En diciembre estrenaron su casa mimetizada en el mar, su hija cumplió un año el 17 de enero y tienen un 2026 cargado de proyectos
El atardecer en la playa es uno de los ritos imperdibles de los Costantini
El atardecer en la playa es uno de los ritos imperdibles de los Costantini

El sábado pasado, desafiando nubarrones y algo de viento, los tres bajaron a la playa para el atardecer, un rito que cumplen seguido. A la beba, que da los primeros pasos, le encanta pisar la arena y compartir tiempo con sus padres.

La hija de Eduardo y Elina está dando sus primeros pasos a pura carcajadas
La hija de Eduardo y Elina está dando sus primeros pasos a pura carcajadas
Tan enamorados como el primer día, Eduardo y Elina se besan en la playa con su hija como testigo
Tan enamorados como el primer día, Eduardo y Elina se besan en la playa con su hija como testigo
Elina suele oficiar de fotógrafa y capta momentos inolvidables con su celular. Kahlo ya da sus primeros pasos
Elina suele oficiar de fotógrafa y capta momentos inolvidables con su celular. Kahlo ya da sus primeros pasos

Una vez más, Kahlito se robó todas las miradas con su simpatía, su risa contagiosa y un traje de baño de manga larga. Eduardo y Elina jugaron muy relajados con Kahlo, se sacaron fotos con ella y dejaron claro lo mucho que gozan de su amor y de ver crecer a su beba.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
