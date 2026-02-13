Eduardo y Elina Costantini: Las fotos de su primer verano esteño junto a su hija Kahlo Milagro

Instalados en José Ignacio, se los ve inseparables y muy relajados
Instalados en “Nuestro Amor II”, la casa que estrenaron este verano en José Ignacio, Eduardo y Elina Costantini viven un verano de pura felicidad junto a su hija, Kahlo Milagro, que el 17 de enero pasado cumplió un año y lo celebró ahí mismo con una fiesta inspirada en la alegría mexicana y en Frida Kahlo.
El sábado pasado, desafiando nubarrones y algo de viento, los tres bajaron a la playa para el atardecer, un rito que cumplen seguido. A la beba, que da los primeros pasos, le encanta pisar la arena y compartir tiempo con sus padres.
Una vez más, Kahlito se robó todas las miradas con su simpatía, su risa contagiosa y un traje de baño de manga larga. Eduardo y Elina jugaron muy relajados con Kahlo, se sacaron fotos con ella y dejaron claro lo mucho que gozan de su amor y de ver crecer a su beba.
