Eduardo y Elina Costantini: Las fotos de su primer verano esteño junto a su hija Kahlo Milagro

Instalados en “Nuestro Amor II”, la casa que estrenaron este verano en José Ignacio, Eduardo y Elina Costantini viven un verano de pura felicidad junto a su hija, Kahlo Milagro, que el 17 de enero pasado cumplió un año y lo celebró ahí mismo con una fiesta inspirada en la alegría mexicana y en Frida Kahlo.

En diciembre estrenaron su casa mimetizada en el mar, su hija cumplió un año el 17 de enero y tienen un 2026 cargado de proyectos foto: Marcelo Rodríguez

El atardecer en la playa es uno de los ritos imperdibles de los Costantini foto: Marcelo Rodríguez

El sábado pasado, desafiando nubarrones y algo de viento, los tres bajaron a la playa para el atardecer, un rito que cumplen seguido. A la beba, que da los primeros pasos, le encanta pisar la arena y compartir tiempo con sus padres.

La hija de Eduardo y Elina está dando sus primeros pasos a pura carcajadas

Tan enamorados como el primer día, Eduardo y Elina se besan en la playa con su hija como testigo foto: Marcelo Rodríguez

Elina suele oficiar de fotógrafa y capta momentos inolvidables con su celular. Kahlo ya da sus primeros pasos foto: Marcelo Rodríguez

Una vez más, Kahlito se robó todas las miradas con su simpatía, su risa contagiosa y un traje de baño de manga larga. Eduardo y Elina jugaron muy relajados con Kahlo, se sacaron fotos con ella y dejaron claro lo mucho que gozan de su amor y de ver crecer a su beba.