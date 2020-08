El expresidente ayer dijo que en la Argentina podría haber un golpe de Estado Fuente: Archivo

Luego de afirmar, anoche, que en la Argentina podría volver a haber un golpe de Estado y que el año que viene no se celebrarían las elecciones legislativas previstas, el expresidente Eduardo Duhalde ratificó esta mañana sus dichos. "Digo lo que pienso y no me arrepiento", expresó, e insistió en su advertencia: "Llega una anarquía con olor a sangre".

En diálogo con Radio 10, Duhalde expresó esta mañana: "Digo lo que pienso y no me arrepiento. No nos damos cuenta de lo que pasa en la sociedad, sobre todo en la sociedad pobre".

Los entrevistadores le preguntaron por sus dichos de ayer en los que aseguró que la "Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Por supuesto que puede volver a haber un golpe", puntualmente quisieron saber si se lo atribuía al macrismo. Y Duhalde respondió: "Conozco a los otros y no son enemigos. Son gente que están en otra posición. He hablado con Alberto de esto".

Y agregó: "Por el deterioro social llega una anarquía con olor a sangre. Si no nos juntamos, estamos perdidos".

Polémicas declaraciones de Eduardo Duhalde: "Esto puede terminar en una guerra civil" 03:40

Video

Noticia en desarrollo