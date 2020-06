El expresidente opinó sobre la situación económica y política del país 03:09

El expresidente de la Nación Eduardo Duhalde habló sobre la actualidad económica y política de la Argentina, a raíz de la intervención de Vicentin y la negociación de la deuda, que la describió como "un maremoto en una pelopincho", ya que para él "no se debe tanto".

En diálogo con Terapia de Noticias, emitido por LN+, dijo con respecto a la empresa agroexportadora que, en primer lugar, "la Argentina no está en condiciones de gastar un peso en nada de eso". En segundo lugar, señaló: "Les debemos respeto a todas las empresas".

"Hoy pensar que el Estado puede trabajar mejor que esta empresa, por lo menos, no tiene el más mínimo sentido común. Argentina no va a salir conversando. Una vez que superemos la pandemia, ¿de quién se va a rodear el Presidente? Me imagino que no se va a rodear de economistas, porque ellos no estudian productividad. Y lo que siempre pasa es buscar a los economistas. Hay muy pocos que realmente entiendan de lo que es producción. Por lo tanto, hay que reunirse con la comunidad productiva", explicó.

Duhalde recordó que dos días después de asumir, en enero de 2002, convocó a empresarios, dirigentes gremiales y bancos argentinos. "Les dije: 'Ustedes, la comunidad productiva, es la que tiene que gobernar el país'. Yo sé que era una exageración, pero era imprescindible porque venían de años de que el Estado jugaba en contra de ellos".

"Los políticos, inclusive de mi partido, no entienden de productividad. ¿Debemos mucha plata? Y uno ve televisión y se vuelve loco. Parece que debiéramos mucho y no debemos mucho. En 2001, cuando estaba todo mal, yo les decía: "Señores, están haciendo un maremoto en una palangana", y ahora están haciendo un maremoto en una pelopincho. Tampoco Argentina tiene tanta deuda como dicen que tenemos. Lo que pasa es que no producimos lo que tenemos que producir.

Para él, el problema sobre la decisión de intervenir Vicentin es de presente y futuro. "La plata está en la Argentina, la tienen los empresarios que se dan cuenta un año antes que se les viene la noche y bueno, se quedan con la fábrica trabajando al 20%. Si el Gobierno les da confianza y está con ellos, el país remonta rápidamente como lo hizo en 2002".

Consultado sobre si a esta teoría la había conversado con Alberto Fernández, dijo: "Se las dije, se las escribí y me dice que tengo razón pero bueno, vamos a ver qué decide ahora porque estamos demorando, en mi criterio, establecer qué necesitamos para la salida, no es tan fácil".