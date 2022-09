Eduardo Duhalde presentará un llamado a la “unidad nacional”, tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta

El expresidente Eduardo Duhalde llamó a una conferencia de prensa para plantear “la construcción del segundo gobierno de unidad nacional”. A pocos días del intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, el exmandatario presentará su idea, que propone implementar a partir de un “congreso intercultural e interreligioso”. El exjefe del Estado califica a su gobierno (2002-2003) como el primero de unidad nacional.

“En 2001, el Episcopado presentó el diálogo. Yo asumí y convoqué al diálogo argentino, estaba toda la civilidad. Ahora que todos hablan de unidad nacional, yo estoy trabajando con un congreso intercultural e interreligioso, que se ofreció para organizarla”, adelantó Duhalde a LA NACION.

En una conferencia, Duhalde expondrá mañana durante diez minutos sobre el tema y contestará preguntas, en un encuentro que se anuncia como temático, centrado únicamente en el llamado a la unidad nacional. “Hablaré diez minutos. Tengo mucha experiencia en el tema”, sostuvo Duhalde a este diario.

“Mi convicción es opuesta a la de [Ernesto] Laclau [un autor de la ciencia política muy seguido por el kirchnerismo]. Trabajo por gobernar todos juntos. Al adversario, convertirlo en amigo y gobernar juntos. Lo hice en el municipio [de Lomas de Zamora, cuando fue intendente], en la Provincia [como gobernador] y, cuando me ofrecen ser presidente, puse como condición que no iba a aceptar si no me apoyaban todos. Y fue el primer gobierno de unidad nacional”, señaló el expresidente.

Tras el fallido ataque contra Cristina Kirchner perpetrado por Fernando Sabag Montiel, una de las posibilidades que se barajaron en el Gobierno para escenificar el repudio fue convocar a una foto conjunta a los expresidentes Duhalde y Mauricio Macri, pero la alternativa se descartó rápidamente y se avanzó con el mensaje por cadena nacional del presiente Alberto Fernández y el establecimiento de un feriado nacional el viernes pasado.