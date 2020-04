Eduardo Feinmann, sobre las compras del Estado: "Lindo gobierno de chorros"

"Me encanta el ascenso que tiene cierta gente", ironizó el conductor. Fuente: Archivo

Mientras se siguen sumándose denuncias por las compras con sobreprecios que realiza el Estado Nacional , Eduardo Feinmann cuestionó esta mañana "la compulsa abreviada de emergencia" que realizó el Ministerio de Seguridad de la Nación para comprar 2400 kits de protección contra el coronavirus a una monotributista de 20 años.

"Empiezan a aparecer compras irregulares por todos lados. Pensar que este gobierno cuando llegó decía 'nosotros aprendimos', 'somos distintos', no lo estarían mostrando ", reveló el periodista y comentó la denuncia según la cual el ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la ministra Sabina Frederic, habría realizado una compra con sobreprecios. "Algunos están haciendo pingües negocios", denunció Feinmann.

"Hubo una compulsa abreviada de emergencia para la compra directa de 2400 kits de protección contra el coronavirus entre 3 oferentes, y miren qué casualidad, ¿quien ganó? La ganó María Sol Revah , una monotributista de tan solo 20 años, inscripta en la categoría B con un monto máximo de facturación de 300 mil pesos. Y resultó ella la adjudicataria de la compra que es por 1.016.140 pesos", informó el conductor de Alguien tiene que decirlo por radio Rivadavia.

"No es mucho dinero, pero es un 20% más. ¿Bien no? Me encanta el ascenso que tiene cierta gente", ironizó y cerró: " Vamos todavía. Lindo gobierno de chorros ".