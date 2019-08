Crítico, se mostró Eduardo Feinmann ante el Gobierno de Mauricio Macri Crédito: Instagram: Eduardo Feinmann

12 de agosto de 2019 • 09:16

"Inapelable", "Tremenda paliza" y "Voto bronca", fueron algunos de los calificativos que el periodista Eduardo Feinmann utilizó para referirse al Gobierno de Cambiemos y su magra performance en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO).

A través de una serie de tuits, el comunicador que suele coincidir con la administración de Mauricio Macri, se distanció del Gobierno donde dijo que hay personas con soberbia y necedad.

"Sorprendentes 15 puntos de diferencia. Que no vio nadie. Tremenda piña se dio el Gobierno. Tremenda paliza recibió. Hubo un profundo voto bronca. ¡Inapelable! Definitivo", dice el primero de los tres posteos que subió esta mañana con los números de la votación ya confirmados.

Feinmann analizó: "En el Gobierno tienen que escuchar el viento. La gente hablo en las urnas. Lo amarillo se volvió celeste. Todo el país celeste menos Córdoba y CABA. Macri dejó de ser competitivo".

En el mensaje que completa su análisis, el periodista escribió: "El no se inunda más a los gritos, no sirvió. El no volvamos al pasado, no alcanzo. La gente le dijo: 'este presente no lo queremos más'. Patéame pero vótame, no funciono. ¡Te putean y no te votan! La soberbia y la necedad de algunos miembros del Gobierno, fue tremenda".