Eduardo “Wado” de Pedro acusó a la oposición de robar recursos nacionales para “financiar la campaña de la Ciudad con la necesidad de las provincias”

escuchar

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, acusó este jueves a la oposición de robar recursos nacionales para “financiar la campaña [electoral] de la Ciudad de Buenos Aires”. El funcionario camporista aseguró que dicho modus operandi fue observable durante el gobierno de Cambiemos y también se aprecia en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le devuelve fondos coparticipables a la Capital Federal a expensas de la “necesidad de las provincias”.

En declaraciones a Radio Con Vos, el titular de la cartera del Interior calificó el fallo a favor de la Ciudad de “arbitrario, electoralista y antifederal” y agregó que la resolución se hizo pública “entre gallos y medianoche”, dos años después de interpuesta la medida cautelar.

“Ver semejante injusticia, donde la Ciudad que tiene la mayor calidad de vida, la más chica en territorio, en contra de la necesidad del resto de la Argentina... deja en claro que es un fallo político y que va en contra de la Constitución Nacional, que dice que los recursos tienen que tender a resolver los desequilibrios de la Argentina”, sentenció de Pedro.

Frente a dicho escenario, explicó que tanto el Gobierno nacional como la mayor parte de los mandatarios jurisdiccionales “lo que hicieron fue seguir discutiendo la arbitrariedad de esa cautelar” y aclaró: “Los gobernadores vienen con la misma postura, se presentaron en el expediente y la Corte jamás permitió que las provincias puedan discutir. Cuando se quiere esconder el argumento, es que hacen trampa. Financian la campaña de la Ciudad con la necesidad de las provincias”.

Asimismo, señaló que el accionar de la oposición fue el mismo durante la gestión de Cambiemos, período en el cual afirmó que el “robo” de recursos nacionales para luego destinarlos a la Capital Federal fue “fenomenal”. “Recordemos: se centralizaron casi todos los recursos en la Ciudad. Se trasladaron todos los bienes del Estado a la Ciudad. Lotería Nacional, que era de todas las provincias y se usaba para Desarrollo Social -para fondos para discapacitados-, se la quedó. El robo de los recursos de los argentinos para la Ciudad fue fenomenal”, enfatizó.

La situación aludida, según de Pedro, motivó la conformación de la coalición gobernante, el Frente de Todos (FdT). “El objetivo de frenar una política de saqueo de la riqueza de los argentinos se logró y el segundo objetivo tenía que ver con encender el motor productivo, y se volvió a crecer y a crear puestos de trabajo”, indicó el funcionario, al que en ese contexto le consultaron respecto de las diferencias internas dentro del oficialismo. Entonces, contestó: “No estuvimos de acuerdo en muchas coas que se hacían en el gobierno. Yo llegúe a ofrecer mi renuncia al Presidente después de las PASO, donde un sector del FdT venía advirtiendo las consecuencias de malas políticas como las de Guzman y Kulfas”. Sin embargo, se manifestó a favor del disenso y de las dicusiones “a puertas abiertas”. “Cuando los politicos se sientan a acordar a puertas cerradas, generalmente la gente pierde”, planteó.

Wado de Pedro y Máximo Kirchner Twitter @wadodecorrido

Consultado acerca de si tiene pensado competir por la Presidencia en 2023, de Pedro respondió: “No. como cualquier dirigente a cargo del Ejecutivo estoy totalmente abocado a gestionar. Tengo un ministerio que tiene realidades de cada una de las provincias y estoy totalmente abocado a él, y como yo lo hacen el ministro de Economía, el jefe de Gabinete, el Presidente y el resto de los ministros”.

Por otra parte, remarcó la ausencia en la actualidad de una mesa de discusión dentro del FdT que incluya a todos sus dirigentes. “Es lo que muchos pretendemos, pero pero no tengo dudas de que se va a conformar. Sí las hay en cada una de las provincias y funcionan. Me parece que eso es bien oportuno tenerlo ya en el 2023″, observó.

Sobre el tramo final de la nota, al camporista le preguntaron acerca del acampe del dirigente kirchnerista Juan Grabois en Lago Escondido y dijo: “Yo soy un fanático del sur. He ido de mochilero desde los 16 hasta los 26. He recorrido todo el sur con la mochila al hombro y cualquier persona que conoce la zona sabe del ilícito que comete [Joe] Lewis. Todos saben que por maniobras legales y de ir comprándole a todos los vecinos de ahí fue quitandole el acceso a todos los argentinos a uno de los lagos más lindos de la Patagonia. El hecho es muy conocido porque todos los años se hace una protesta donde vecinos van a reclamar al Poder Judicial, que ha tomado medidas para que el empresario inglés deje un camino para que se pueda acceder al lado. Pero bueno... vemos que quizás los vinculos del empresario son mucho mas fuertes de los que tenemos los argentinos, porque ahí se juntaban titulares de Clarín, funcionarios de Cambiemos, jueces y fiscales”.

A raíz de su respuesta, a de Pedro le consultaron si no podría tener el Gobierno más diálogo con Lewis respecto de la situación. Entonces, reflexionó: “¿Vos pensás que la persona que compró todos los terrenos para quedarse con el lago y recibió una demanda que se está discutiendo en un expediente puede llegar a dialogar? El Poder Judicial es el lugar del diálogo, donde yo voy a reclamar ¿Por qué hay que preguntarle al dueño? Es como pedirle al violador que deje de violar en vez de pedírselo a la Justicia. Creo que tiene que ver con que los fallos no se cumplen. En esto es que no hay un Poder Judicial con el coraje y la decisión de frenar poderes fácticos”.

LA NACION