Eduardo “Wado” de Pedro y la Copa América: “Es muy difícil jugarla en estas condiciones”

El ministro del Interior, Wado de Pedro, opinó hoy sobre la actualidad del país y la relación del gobierno con la oposición. Además, en una entrevista televisiva, criticó al expresidente Mauricio Macri, luego de sus declaraciones durante el programa de Juana Viale, y dio detalles sobre qué pasará con la Copa América. “Es muy difícil jugarla”, anticipó.

“Recibimos el país con un sistema de salud devastado, y el ministro Gabriel Katopodis, en su momento Ginés, y ahora Carla Vizzotti lo están reconstruyendo. No diferenciamos de qué partido político es el que está gobernando, porque el objetivo es cuidar la salud de las y los argentinos”, comenzó De Pedro, en una entrevista por C5N.

El ministro anticipó qué pasará con el principal torneo internacional de fútbol de América, en medio de la pandemia de coronavirus y la escalada de casos en el país. Y contó que Fernández tomará este lunes una decisión. El próximo partido de la Selección Argentina era el 13 de junio contra el seleccionado de Chile.

Sobre Mauricio Macri

Además, apuntó contra Mauricio Macri. “Sigo viendo marketing y cinismo en Macri”, dijo. Y agregó: “Como consecuencia de su gestión, además de una pandemia ahora estamos discutiendo una deuda con el FMI similar al monto que el FMI ofrece al mundo para resolver el problema de la pandemia. Ese dinero en la Argentina no está ni en puentes, ni en hospitales”.

“Veo un ex presidente que no tiene registro del daño que hizo. No tiene registro de que las mentiras de su campaña, de unir a los argentinos, la lucha contra el narcotráfico y la pobreza cero, en los cuatro años se convirtieron en la antítesis de lo que ellos hicieron”, manifestó.

Elecciones

Asimismo, se refirió a la postergación de las elecciones, que lograron consensuar con la oposición. “Tomamos los consejos y recomendaciones de la Cámara Nacional Electoral para consensuar la postergación de las elecciones. Se votó por unanimidad en la Cámara de Diputados y esta semana se votará en Senadores”, contó De Pedro.

Por último, el ministro del interior detalló que existe una “convocatoria permanente de Alberto Fernández y Cristina Kirchner para resolver los problemas estructurales del país de manera consensuada”.

