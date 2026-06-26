EE.UU. destacó la alianza estratégica con la Argentina después de que Milei adhiriera a una iniciativa clave sobre IA

WASHINGTON.- Durante una cumbre en esta capital en la que la Argentina adhirió esta mañana a la iniciativa global “Pax Silica”, lanzada en diciembre pasado por Estados Unidos con el objetivo de asegurar con socios estratégicos cadenas de suministro de Inteligencia Artificial (IA), el gobierno norteamericano volvió a destacar la alianza entre las administraciones de Donald Trump y Javier Milei, y resaltó los “recursos y oportunidades extraordinarios” del país para contribuir a este plan.

“Milei y Trump comparten plenamente la misma visión filosófica sobre el fomento de la libre empresa como motor del crecimiento económico, y Milei ha convertido la innovación en un eje central de su agenda de desarrollo económico. Por eso, percibimos una gran convergencia de valores entre nuestros países a la hora de colaborar en iniciativas con resultados muy tangibles“, dijo el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos norteamericano, Jacob Helberg, ante una consulta de LA NACION.

El embajador argentino, Alec Oxenford, y el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos norteamericano, Jacob Helberg, en la cumbre de Pax Silica en Washington. Guillermo Idiart

Minutos antes, el funcionario del Departamento de Estado había rubricado la adhesión del gobierno de Milei a Pax Silica junto al embajador argentino, Alec Oxenford, en el marco de una cumbre de dos días que finaliza este viernes en la sede del Instituto de la Paz Donald J. Trump, en Washington. La iniciativa norteamericana busca generar un contrapeso junto a socios estratégicos a la creciente influencia china en el sector.

Hleberg, figura clave en la política tecnológica de la administración Trump, destacó en su presentación que la Argentina tiene una de las mayores reservas de litio del mundo, un mineral esencial para las baterías de vehículos eléctricos y otros productos electrónicos de consumo.

“Vaca Muerta constituye una de las mayores reservas de petróleo y gas no convencionales del planeta, lo que ofrece oportunidades a largo plazo para la diversificación energética y de las cadenas de suministro", resaltó el funcionario, que evitó entrar en detalles sobre proyectos específicos que se podrían desarrollar en el país.

La Argentina adhirió a la iniciativa Pax Silica en una cumbre en Washington, este viernes.

El país integra el llamado Triángulo del Litio junto con Chile y Bolivia, una región que concentra más de la mitad de los recursos mundiales de este mineral estratégico.

“Es evidente que la Argentina cuenta con recursos y oportunidades extraordinarios. Lo consideramos no solo como un país rico en recursos, sino también poseedor de un gran capital humano y capaz de ofrecer mucho más que simples recursos naturales“, señaló Helberg a LA NACION.

“Tenemos grandes expectativas de colaborar en áreas como la ingeniería, la logística y una amplia gama de temas. Además, cabe añadir que la firma de este acuerdo marca apenas el inicio de un diálogo mucho más extenso sobre las formas en que podemos trabajar juntos“, añadió el funcionario del Departamento de Estado, que lidera el secretario Marco Rubio.

Luego de la firma del documento, Oxenford señaló a LA NACION que adherir a esta iniciativa es “extraordinariamente importante” para la Argentina ante la dinámica global de la reconfiguración de las principales cadenas de valor.

“La oportunidad más importante para la Argentina es aprovechar ese cambio para concentrar en nuestro hemisferio y en nuestro país algunas de las cadenas de valor que están acercándose en el nearshoring a Estados Unidos", dijo el embajador, quien destacó el liderazgo de Helberg para generar “un movimiento a velocidad de la luz a través de Pax Silica”.

Oxenford resaltó la conjunción de factores por los que el Gobierno logró adherir a esta iniciativa global que lidera Estados Unidos. “La empatía entre las administraciones, los valores comunes, los recursos en la Argentina en energía y minerales críticos, el talento emprendedor y humano para convertir esos recursos en activos reales, y un nuevo marco legal para convertirse en un socio confiable de las industrias avanzadas”, enumeró.

Esta mañana, el Embajador Alejandro Oxenford firmó la declaración de Pax Silica, incorporando a la Argentina a esta iniciativa estratégica para fortalecer la cooperación internacional en inteligencia artificial.



Al hacer uso de la palabra, el Embajador sostuvo que para la… pic.twitter.com/sbnjgDokqQ — Embassy of Argentina in USA (@ARGinUSA) June 26, 2026

“Incluso hablar como un eventual jugador serio en la IA, que es al final la punta del iceberg a la que todo el mundo está apuntando a participar”, agregó el embajador.

Este mes, en una columna publicada en el diario británico Financial Times titulada “La Argentina invita a la IA a liberarse”, Milei defendió la necesidad de crear un marco jurídico que permita el desarrollo de esta tecnología con la menor intervención estatal posible. También planteó que el país debe convertirse en un polo de innovación y de desarrollo de la IA con inversiones en el sector.

Los presidentes Javier Milei y Donald Trump, en una cumbre en Doral, Miami. SAUL LOEB - AFP

Además de la Argentina, los primeros países latinoamericanos en sumarse a Pax Silica, este viernes, fueron Chile, Panamá, El Salvador y Costa Rica. También adhirió Kazajistán.

“Adoptamos un enfoque muy gradual y deliberado respecto a la membresía y la adhesión a Pax Silica, y en esta última instancia nuestra administración priorizó la colaboración con el hemisferio occidental”, explicó Helberg sobre la ampliación de los adherentes a la iniciativa.

Los países que ya se habían sumado a Pax Silica son Australia, Finlandia, Alemania, Grecia, la India, Israel, Japón, Países Bajos, Noruega, Qatar, Corea del Sur, Singapur, Suecia, Filipinas, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea (UE).

Muchas de las empresas más importantes que impulsan la cadena de suministro global de IA tienen sus sedes en esos países, destacó Estados Unidos. Además, Taiwán, centro neurálgico de la industria global de semiconductores, respaldó los principios de la declaración de Pax Silica.

En el último tiempo, la Casa Blanca ha intentado reforzar la fabricación de semiconductores en Estados Unidos ante la preocupación por la dependencia del país respecto a Taiwán, una isla autónoma de gran relevancia geoestratégica que China reclama como parte de su territorio.

China asumió una posición dominante en la carrera por los recursos en la estratégica área de veloz crecimiento de la IA y extrae alrededor del 70% de las principales tierras raras. Los controles a la exportación de minerales de tierras raras impuestos por el régimen el año pasado habían generado preocupación entre las empresas de chips y otros fabricantes que dependen de esos suministros.

La iniciativa de Estados Unidos fue llamada Pax Silica al adaptar los términos latinos para paz y silicio, un mineral estratégico en la IA. El programa es un pilar fundamental de la estrategia de diplomacia económica de la administración Trump para reducir la dependencia de países rivales -como China- y fortalecer la cooperación entre los aliados, como la Argentina.