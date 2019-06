Efecto Pichetto: las preguntas que todos se hacen ahora en el Senado

Qué podría suceder con su cargo en el Consejo de la Magistratura, el Bloque del PJ, su despacho y la ubicación en el recinto Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

La elección del senador Miguel Pichetto (Río Negro) como compañero de fórmula de Mauricio Macri no solo genera interrogantes políticos sobre cuál será el impacto de su candidatura en el proceso electoral.

La jugada de la Casa Rosada tomó por sorpresa a todo el mundo, pero sobre todo al Senado, donde el anuncio abrió una serie de dudas que van desde cuestiones de peso político e institucional hasta algunas mucho más prosaicas.

Estos son algunos de los interrogantes que por ahora no tienen respuesta y que, con seguridad, se irán develando con el paso de los días.

Consejo de la Magistratura. Pichetto fue elegido en diciembre por el Bloque Justicialista, que presidía, como uno de los dos representantes por la primera minoría de la Cámara alta, cargo que podrá ejercer hasta el 10 de diciembre, fecha en la que vence su mandato como senador.

Por el momento nadie le ha reclamado el cargo, pero en el PJ ya son varios los senadores que sostienen que la poltrona la corresponde a la bancada y que, por lo tanto, debería dejarla. Pero Pichetto ya anunció que no lo hará: "Voy a seguir actuando con la independencia que siempre lo hice", aseguró, y anticipó que está dispuesto a dar pelea para continuar. "Que vayan a la Justicia si quieren", desafió.

Bloque Justicialista. Casi en simultáneo con el anuncio de su precandidatura, Pichetto presentó su renuncia como jefe del Bloque Justicialista y del interbloque Argentina Federal. Sin embargo, nada dijo sobre su continuidad como integrante de la bancada.

Esta duda asalta hasta el día de hoy a varios de sus compañeros de bancada, todavía sorprendidos por el giro de los acontecimientos. Ayer, allegados al legislador aseguraban que, aunque no lo dijo oficialmente, se daba por descontado que su renuncia a la jefatura también implicaba su partida del bloque. No obstante, el rionegrino todavía no se expresó sobre el punto.

Despacho. Es un hecho que al dejar la jefatura del bloque Pichetto deberá abandonar el despacho que ocupa en el segundo piso de la Cámara alta y que es el emblemático complejo de oficinas y salones donde no solo reside el jefe del PJ en el Senado, sino que es el lugar donde la bancada peronista tiene su sala de reuniones.

"Digamos que alguna gente ya empezó a guardar sus papeles en cajas", graficó la situación un empleado. Así, de a poco, el rionegrino se prepara para desalojar el lugar que ocupó durante 16 años, todo un récord para un jefe de bloque peronista del Congreso desde el retorno de la democracia.

La duda, entonces, es saber en qué despacho terminará desembarcando Pichetto en esta nueva etapa de su vida política. ¿Se cumplirá la tradición y hará enroque de oficinas con quien lo suceda al frente del bloque?

Banca. Pichetto también deberá abandonar el escaño que ocupaba hasta ahora en el recinto.

Como marca la tradición parlamentaria, el jefe de bloque se sienta en el medio de la bancada, rodeado por sus compañeros, en una clara señal de las responsabilidades y del poder que ostenta el cargo.

La incógnita a resolver en este caso no será solo saber dónde se sentará, sino en qué sector del recinto se ubicará. En el Senado, el PJ ocupa históricamente el lado izquierdo del hemiciclo. ¿Si, como se asegura, también dejó la bancada peronista, pasará a sentarse del otro lado, junto a los senadores de Cambiemos? La respuesta se conocerá en la próxima sesión.